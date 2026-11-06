Ministra Arboleda pide ahorrar energía entre 6 y 9 pm ante Súper Niño

La ministra María Nohemí Arboleda solicita a los hogares colombianos reducir consumo eléctrico en horas pico para garantizar reservas ante el fenómeno climático.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, ha lanzado un llamado urgente a todas las familias de Colombia para que reduzcan activamente su consumo eléctrico durante las horas de mayor demanda del día. Esta medida estratégica tiene como objetivo principal fortalecer las reservas nacionales de electricidad ante la inminente llegada del fenómeno climático denominado Súper Niño y la preparación para los próximos meses de verano.

La funcionaria del gobierno nacional hizo esta solicitud específica durante el día miércoles, instruyendo a los ciudadanos colombianos a disminuir el uso de electrodomésticos y a apagar al menos una luz en sus residencias entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. Este horario crítico representa el momento en que la totalidad del país enciende simultáneamente luces, televisores y aparatos electrodomésticos, generando una presión extrema sobre la red nacional.

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La Metáfora de la Batería y Recomendaciones

María Nohemí Arboleda utilizó una analogía técnica para explicar la urgencia de esta campaña de ahorro, comparando la red eléctrica con un dispositivo móvil. La ministra señaló que el comportamiento actual de consumo es similar a tener un teléfono celular con todas las aplicaciones abiertas, lo que provoca que la batería se descargue mucho más rápido de lo previsto.

Para mitigar este impacto, la autoridad energética recomendó aplazar el uso de lavadoras, planchas y duchas eléctricas durante el periodo establecido. Asimismo, instó a la población a apagar las luces que no sean estrictamente necesarias y a subir un grado la temperatura de los aires acondicionados, enfatizando que cada luz apagada equivale a carga que se conserva en el sistema.

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Herramientas Digitales para el Monitoreo

Como parte de esta estrategia transparente, el gobierno colombiano habilitará un tablero digital dedicado para que cualquier ciudadano pueda consultar el comportamiento detallado del consumo energético en todo el territorio nacional. Esta plataforma permitirá a los usuarios conocer los resultados concretos de las medidas de ahorro implementadas y visualizar el estado del sistema.

La ministra explicó que el tablero digital mostrará el nivel general de la batería eléctrica y desglosará la información región por región. De esta manera, se podrá identificar cuánta energía se consume y cuánto se ahorra en cada zona, permitiendo saber colectivamente dónde se tienen buenos resultados y dónde es necesario hacer un esfuerzo mayor de conservación.

Desafíos Energéticos y Proyectos Atrasados

El contexto de esta crisis de demanda se agrava por desafíos estructurales previos que el gobierno actual ha heredado y está intentando resolver. La ministra informó que al llegar al cargo encontraron un país con déficit energético, donde de los 4.475 megavatios nuevos que debían entrar en operación ese año, solo se habían logrado incorporar 730 megavatios.

Además, se identificaron 275 proyectos energéticos con más de un año de retraso y una empresa del sector en el Caribe con deudas superiores a los 4 billones de pesos. María Nohemí Arboleda afirmó que no vinieron a lamentarse, sino a resolver estos problemas mediante acciones concretas de suma, aseguramiento y exigencia.

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Reservas Hídricas y Plan de Acción

Actualmente, quedan cerca de 30 días de temporada de lluvias para fortalecer las reservas hídricas antes de afrontar los cinco meses de verano pronosticados. El país opera con los embalses al 77,87 % de su capacidad, y la meta oficial es superar el 80 % de llenado para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.

Entre las acciones adoptadas se incluye la optimización de la capacidad de los embalses, la importación de gas en Cartagena y la incorporación de 210 megavatios nuevos al sistema. También se declaró el gasoducto Antonio Ricaurte como proyecto de interés nacional para garantizar el tránsito continuo de combustibles hacia las plantas térmicas.

Compromiso de Rendición de Cuentas

La ministra aseguró que volverá a presentar un balance completo en una semana para informar cuánto ha avanzado el país en la conservación de energía. El objetivo es poder comunicar en esa fecha si se ha logrado el propósito de guardar energía suficiente para el verano mediante el esfuerzo colectivo.

El llamado final insiste en la simplicidad de la medida: apagar al menos una luz todos los días entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. María Nohemí Arboleda concluyó que si millones de hogares adoptan este hábito, el país sentirá el impacto positivo, asegurando que cada luz apagada hoy es energía guardada para el futuro cercano.