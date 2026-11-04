Ministra Benavides denuncia hallazgos preliminares por $9.800 millones en MinCiencias

Claudia Benavides reveló irregularidades en la cartera de Ciencias por más de $9.800 millones entre noviembre de 2024 y julio de 2026, incluyendo pagos sin soporte y eventos sin ejecución.

La ministra de Ciencias, Claudia Benavides, anunció el hallazgo de presuntas irregularidades financieras y administrativas en la cartera que dirige. Estos descubrimientos abarcan un periodo que se extiende desde noviembre de 2024 hasta julio de 2026. La suma total de los recursos cuestionados supera los $9.800 millones de pesos. Esta cifra representa los primeros resultados preliminares de una auditoría interna exhaustiva. La jefa de la cartera consideró que estos fondos pertenecen a la comunidad científica y al futuro del país. Definió el uso indebido de estos recursos como una traición a la sagrada misión de la ciencia nacional.

Irregularidades en soportes y eventos masivos

Entre las inconsistencias identificadas se encuentran soportes de ejecución de actividades deficientes. También se certificaron servicios antes de que estos ocurrieran efectivamente. Existen costos sin justificación lógica ni documentación que los respalde. La ministra señaló casos específicos de 32.300 almuerzos entregados sin listas de destinatarios. Se detectaron fechas que no cuadraban con la realidad operativa de las instituciones. Algunos eventos reunieron a más de 4.000 personas sin evidencia de su realización.

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La infraestructura necesaria para albergar tales eventos masivos no existía o carecía de capacidad. Los precios de algunos servicios aparecían inflados sin explicación alguna. Múltiples actividades se realizaron durante el periodo de la ley de garantías. Estas operaciones se limitaron a logística y no tuvieron fines científicos. La ministra afirmó que la plata de la ciencia no se utilizó para la ciencia. Consideró que se abusó de la apropiación social del conocimiento como excusa.

Medidas preventivas y entrega a entidades de control

Claudia Benavides congeló inmediatamente todos los pagos pendientes en la cartera. Se suspendió la firma de cualquier adición contractual adicional de manera temporal. Los hechos investigados ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República. También se puso la información a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Procuraduría Nacional está siendo notificada para tomar las determinaciones legales correspondientes. La ministra indicó que las autoridades competentes definirán quién responde penalmente. Aseguró que se acabó la ciencia de papel y la caja menor de investigación.

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El Ministerio asumió la responsabilidad de limpiar los procesos internos dañados. Se invitó a los entes de control a actuar con rapidez y severidad. Benavides advirtió que quien se aprovechó de la Ciencia de Colombia responderá ante la ley. Su tiempo de impunidad finalizó con el anuncio de estas medidas drásticas. La transparencia se convierte en el eje central de la nueva gestión ministerial.

Escándalo académico de Yosib Mendiel Vergel Amaya

Este no es el único caso de cuestionamientos contra el Ministerio de Ciencias bajo el Gobierno Petro. A finales de septiembre se reveló que Yosib Mendiel Vergel Amaya presentaba títulos falsos. Este individuo se identificaba como articulador de la Oficina Asesora de Comunicaciones. La senadora Jennifer Pedraza denunció públicamente estas irregularidades documentales. Mendiel Vergel habría mostrado un diploma y un acta de grado falsos.

Los documentos acreditaban que era comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander. La sede mencionada se encuentra en la ciudad de Ocaña, con fecha de 2013. La institución educativa confirmó que no se graduó de ese programa académico. Solo había terminado materias en el segundo semestre de 2012. Estaba cursando su trabajo de grado en ese momento histórico. Para el cargo que ocupaba se exigía título profesional completo. En enero de 2022 autenticó el supuesto diploma ante la Notaría Segunda del Círculo de Ocaña.

Historial contractual y contrataciones directas

El historial de contratación de Yosib Mendiel revela nueve contratos públicos durante el gobierno Petro. El monto total acumulado por estos convenios fue de cerca de $400 millones. Solo entre 2025 y 2026 recibió más de $200 millones. Estas órdenes de prestación de servicios estaban vinculadas a la oficina de comunicaciones. La senadora Pedraza cuestionó la continuidad contractual con este perfil académico. Las directivas del Ministerio habían sido advertidas sobre las inconsistencias previamente.

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En julio pasado, durante la administración de la ministra Yesenia Olaya, se firmó un nuevo contrato. La modalidad utilizada fue la contratación directa sin concurso público. Corresponderá a las autoridades determinar el origen real de los documentos presentados. Deberán verificar si los títulos son fraudulentos y hubo irregularidades en la contratación. El Ministerio de Ciencias enfrenta un escrutinio profundo sobre su gestión pasada y presente.