El Ministerio de Cultura retira a Julia Daza de la dirección de la Biblioteca Nacional tras fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por falta de requisitos.

La ministra Paola Holguín firmó este miércoles la Resolución 0689 del 2026, mediante la cual se declara insubsistente el nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como Directora General de la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta medida definitiva se aplica inmediatamente tras notificación al área de Gestión Humana del Ministerio de Cultura, cerrando así la controversia administrativa que rodeaba la permanencia de la exfuncionaria en el cargo.

Detalles del acto administrativo

El documento oficial, rubricado por la ministra Holguín, establece que el nombramiento de Daza en el cargo de Director General de Unidad Administrativa Especial con Código 0015 Grado 22 queda sin efecto desde la fecha de publicación. La normativa indica que la desvinculación es inmediata, lo que significa que Julia Daza Noguera debe cesar en sus funciones de manera obligatoria y sin posibilidad de mantenerse en la entidad mientras se resuelven otros posibles procesos legales pendientes.

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Este acto administrativo responde directamente a la suspensión provisional emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La medida cautelar, adoptada el 11 de noviembre, ordenó la parada inmediata del nombramiento debido a deficiencias graves en los requisitos de ingreso, lo que ahora se consolida como una salida firme del cargo por parte del ejecutivo nacional.

Fallos del tribunal y falta de requisitos

El origen legal de esta salida se encuentra en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que respondió a una demanda de nulidad electoral presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y un grupo de veedores ciudadanos. Los magistrados determinaron que la nombrada no acreditó los requisitos exigidos para ocupar el puesto, destacando especialmente la carencia de 72 meses de experiencia profesional relacionada.

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La entidad judicial encontró que la experiencia computada en las certificaciones de Daza no guardaba similitud material con las funciones propias del empleo. Al revisar la trayectoria laboral validada por el Ministerio de Cultura, se identificó que la mayoría de su trabajo previo se centró en comunicaciones y relaciones públicas, áreas que difieren de la gestión cultural, el patrimonio bibliográfico y la promoción de lectura exigidos por el cargo.

Además de la experiencia laboral, el tribunal señaló como requisito indispensable poseer título profesional en Bibliotecología y cumplir con la reserva profesional prevista en la Ley 11 de 1979 y el Decreto 865 de 1988. Estos hallazgos fueron clave para que los magistrados determinaran que la contratación inicial no cumplió con los estándares legales de idoneidad para dirigir la principal entidad bibliotecaria del país.

Reacciones y contexto de la gestión

Julia Cristina Daza Noguera no hizo declaraciones públicas inmediatas sobre la Resolución 0689, pero el miércoles aseguró en su cuenta de X que se enteró de la decisión a través de los medios. La excongresista manifestaron que, cuando fueran notificados de manera formal por la entidad estatal, presentarían apelaciones contra la medida. Su postura contrasta con la acción directa tomada por el Ministerio de Cultura.

La salida de Daza se produce en un contexto de fuertes críticas y denuncias internas sobre su gestión. Funcionarios de la Biblioteca Nacional de Colombia han reportado presuntos malos tratos por parte de la expuesta directora y han cuestionado su falta de conocimientos técnicos para liderar una entidad encargada del patrimonio bibliográfico de la nación. Estas quejas internas sumadas al fallo judicial han acelerado la resolución administrativa.

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La ministra Paola Holguín no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre este proceso administrativo. Sin embargo, la firma de la resolución confirma la alineación del Ministerio con las decisiones judiciales y su compromiso con el cumplimiento estricto de los requisitos de ingreso para cargos de alta dirección en el sector cultural. La institución ha priorizado la legalidad del nombramiento sobre la continuidad administrativa de la expuesta funcionaria.