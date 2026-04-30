Ministro de Defensa desmiente minería ilegal del Clan del Golfo en Batallón Rifles y denuncia grave daño ambiental en el Bajo Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, visitó Caucasia para verificar denuncias sobre minería ilegal en el Batallón Rifles. Desmintió la participación del Clan del Golfo, pero evidenció un grave daño ambiental causado por minería artesanal en terrenos aledaños y discrepancias en los límites de la propiedad.

El ministro de Defensa , Pedro Sánchez Suárez, realizó una visita a Caucasia, Antioquia, para investigar denuncias sobre una presunta explotación minera ilegal dentro del Batallón Rifles, supuestamente controlada por el Clan del Golfo.

Las acusaciones señalaban que miembros de esta organización criminal estaban extrayendo recursos minerales ilícitamente desde instalaciones militares ubicadas entre Caucasia y Cáceres. Ante la seriedad de las alegaciones, el Gobierno Nacional desplegó una inspección exhaustiva en el terreno, con la participación de autoridades militares, civiles y técnicas, para verificar las coordenadas, los límites de la propiedad y la actividad minera en la zona.

Tras una evaluación detallada, el ministro Sánchez desmintió categóricamente la existencia de cualquier tipo de explotación minera por parte del Clan del Golfo dentro del Batallón Rifles. El objetivo primordial de la visita, según el ministro, era asegurar la transparencia, la legitimidad, el control institucional y la respuesta basada en pruebas concretas ante las denuncias que circulaban.

Se confirmó que no existe evidencia de actividades extractivas ilegales llevadas a cabo por el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, en los predios militares de la región. Sin embargo, la inspección reveló un grave problema ambiental en terrenos adyacentes al Batallón Rifles, aunque fuera de su jurisdicción directa. Se constató la extracción de oro por parte de mineros artesanales, algunos de los cuales tienen vínculos con el grupo armado ilegal conocido como La Mandinga.

El uso continuo de maquinaria pesada está causando una significativa degradación del ecosistema local, una situación que está siendo investigada por las autoridades competentes para aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley. Además, se identificó una discrepancia entre los límites de la propiedad registrados en el Catastro Nacional y los definidos en las escrituras públicas del Batallón Rifles.

Esta inconsistencia será objeto de un análisis jurídico y técnico para aclarar la situación legal de los terrenos y prevenir futuras disputas. El ministro Sánchez enfatizó que la actuación de la Fuerza Pública en relación con la minería ilegal debe estar estrictamente sujeta a la Constitución y la ley, respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y protección de la población civil.

Reconoció que la minería ilegal en el Bajo Cauca es un fenómeno complejo, influenciado por economías de subsistencia, la presencia de estructuras criminales y problemáticas sociales arraigadas. La Fuerza Pública solo intervendrá en casos de amenazas violentas o acciones criminales que lo requieran. En respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas inmediatas para fortalecer el control y la transparencia en la zona.

Se ha iniciado una misión de trabajo por parte de la Inspección del Ejército Nacional para investigar a fondo las irregularidades. Se llevará a cabo una verificación jurídica y técnica de los límites de la propiedad del Batallón Rifles.

Además, se intensificará el control operacional mediante la incautación y destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal, la judicialización de los responsables y una mayor coordinación con las autoridades competentes. El Gobierno también se comprometió a buscar soluciones estructurales a esta problemática social, económica y ambiental. Se iniciará un diálogo directo con los líderes de La Mandinga para frenar la minería no artesanal y se implementará una estrategia integral que aborde los aspectos sociales, económicos, legales y de seguridad.

Esta estrategia busca abordar las causas subyacentes de la minería ilegal y ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades afectadas. El gobierno busca una solución integral que proteja el medio ambiente, respete los derechos humanos y promueva el desarrollo económico sostenible en la región del Bajo Cauca





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