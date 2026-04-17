Ministro de Defensa Lidera Consejo de Seguridad en Atlántico Ante Escalada de Violencia

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presidió un consejo de seguridad en Baranoa, Atlántico, donde se discutieron estrategias para combatir el crimen organizado y la creciente ola de violencia en la región. Se anunciaron compromisos para fortalecer la prevención, inteligencia y el sistema judicial, así como inversiones en seguridad. Los alcaldes locales alertaron sobre el impacto en la economía y el reclutamiento de menores, pidiendo una intervención integral del gobierno.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez , presidió este viernes 17 de abril un consejo de seguridad en Baranoa, Atlántico , al que asistieron altas mandos militares y de Policía , funcionarios gubernamentales y alcaldes de ocho municipios de la región. La reunión, que se extendió por aproximadamente seis horas desde las 10:30 de la mañana, abordó la creciente problemática de seguridad en la zona, marcada por un incremento en los homicidios y la actividad de bandas criminales .

A pesar del intenso calor provocado por un corte de luz debido a labores de mantenimiento de la compañía Air-e, se empleó una planta eléctrica para garantizar la continuidad del encuentro en el centro de eventos Villa Zunilda. Al concluir la sesión, el ministro Sánchez detalló los compromisos adquiridos, señalando que de 38 pactos previos, el 83% ha sido cumplido. Sin embargo, reconoció que la amenaza del crimen organizado persiste, especialmente por los enfrentamientos entre bandas como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, y otros once grupos delincuenciales que operan en seis municipios. Estos grupos buscan controlar economías ilegales como el microtráfico, la extorsión y el contrabando. La presencia de víctimas con antecedentes penales evidencia patrones de reincidencia, lo que agrava la situación. Las medidas adoptadas incluyen el fortalecimiento de una línea de prevención coordinada con el ICBF, la Gobernación, fuerzas militares y la comunidad, para disuadir a menores y jóvenes de involucrarse en la violencia. Se revisará la eficiencia del sistema judicial en colaboración con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Dijín para combatir la reincidencia. En cuanto a inteligencia, se mejorará la capacidad operacional con unidades adicionales de Policía Judicial y se recategorizarán las recompensas para facilitar la captura de criminales. Adicionalmente, se destinarán inversiones en seguridad, incluyendo el análisis del proyecto de construcción de una estación de Policía en Baranoa. Por su parte, el alcalde de Polonuevo, Óscar Javier Avilés Oliva, expresó su preocupación por la intensificación de la violencia en un corredor que abarca municipios como Sabanalarga, Sabanagrande, Usiacurí y Juan de Acosta. Advirtió que estos territorios están experimentando un pico de violencia, poniendo a todo el departamento en alerta roja. Según Avilés Oliva, al menos tres estructuras delincuenciales, entre ellas el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, se disputan el control territorial, lo que ha resultado en un aumento de homicidios y extorsiones que afectan gravemente la economía local, forzando el cierre de negocios ante las exigencias de los grupos ilegales. En su municipio, los homicidios se han duplicado en el primer trimestre del año respecto al total del año anterior, y se suma la preocupación por el reclutamiento de menores, quienes son atraídos por la falta de oportunidades. Los alcaldes reiteraron la urgencia de una intervención integral del Gobierno Nacional, reconociendo los avances pero insistiendo en que las medidas actuales no son suficientes para contener la escalada de violencia





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