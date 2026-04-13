Ministro de Salud defiende aumentos de la UPC ante la Corte Constitucional y critica a gremios del sector

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, compareció ante la Corte Constitucional para justificar los incrementos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y denunciar presuntas prácticas del sector salud. El ministro argumentó que el Gobierno ha invertido significativamente en salud, a pesar de las críticas, y cuestionó la gestión de las EPS y algunos gremios.

Ante tres magistrados de la Corte Constitucional , el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo , compareció para defender los incrementos presupuestales realizados en la unidad de pago por capitación ( UPC ) por la cartera a su cargo en los últimos años. Esta citación se llevó a cabo para evaluar su presunto desacato en relación con el cálculo de la UPC , que representa los fondos que el Estado asigna a las entidades promotoras de salud ( EPS ) para la atención médica de sus afiliados.

Durante su intervención, el ministro refutó las acusaciones sobre una supuesta desfinanciación del sistema de salud y denunció una supuesta convergencia de intereses por parte de diversos actores del sector, quienes, según él, se asocian para presionar alzas en la UPC, mientras acumulan deudas significativas con gestores farmacéuticos. El ministro Jaramillo compareció ante los magistrados para justificar la metodología empleada por el Ministerio de Salud en la asignación de recursos.

En su presentación, explicó que el aumento de la UPC previsto para el año 2026 se estableció en un 9,03 % para el régimen contributivo y un 16,49 % para el régimen subsidiado. Para demostrar el compromiso del Gobierno con el sector salud, el ministro destacó que el presupuesto total asignado a la salud se ha incrementado en un 50 %, alcanzando la cifra de $25 billones. Además, resaltó que el monto destinado a la atención médica de cada ciudadano ha experimentado un aumento del 28 %, lo que equivale a $21 billones.

El ministro subrayó que el actual Gobierno ha destinado recursos superiores a los de administraciones anteriores al fijar aumentos que superan la inflación. “Esto nunca se había hecho, no nos pueden decir que estamos marchitando”, afirmó el ministro, respondiendo a las críticas del sector. Jaramillo comparó los aumentos de la UPC, señalando que durante el Gobierno de Iván Duque el incremento en el régimen subsidiado fue del 6,3 %, mientras que en el Gobierno de Gustavo Petro el aumento alcanzó el 24,71 %. Con estos datos, indicó que las aseguradoras, en teoría, cuentan con los recursos necesarios para gestionar eficazmente el riesgo en salud.

En otra sección de la audiencia, el ministro cuestionó el comportamiento de los gremios del sector salud, acusándolos de actuar en bloque para exigir mayores recursos económicos. Dirigió críticas a organizaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas). El ministro acusó a estas organizaciones de representar los “mismos intereses” y de beneficiarse de las “puertas giratorias” entre las instituciones privadas y los ministerios.

“No podemos mirar que diferentes actores, supuestamente que parecen diferentes actores, pero son los mismos, se confabulan para venir a pedir el aumento de la UPC”, declaró el funcionario ante el tribunal. Adicionalmente, el ministro incluyó en sus señalamientos que los miembros de estos gremios “son del mismo grupo; incluso hay puertas giratorias: salen de los ministerios y entran en estas instituciones y vienen a dar cátedra, ¿cierto?”. Además, el ministro reiteró la postura del Gobierno de que la unidad de pago por capitación no es en sí misma insuficiente, sino que ha sido gestionada de manera “ineficiente” por las EPS.

El ministro fue más allá al indicar “queda claro que hemos cumplido todos los mandatos de la Corte Constitucional. Queda claro que si no acatamos las causas que propician este desequilibrio inmenso, todo el esfuerzo fiscal estará llegando, como lo dijo el doctor Iván Palacio, a un saco roto”. El ministro Jaramillo también hizo mención específica a la EPS Sanitas y al gestor farmacéutico Cruz Verde, revelando que la EPS adeuda cerca de $1 billón a este proveedor. Además, acusó a los gestores farmacéuticos de generar “situaciones complejas” en las que, según él, se declaran en quiebra mientras, simultáneamente, “construyen grandes infraestructuras clínicas en ciudades como Pereira”.

La intervención del ministro ante la Corte Constitucional buscó defender las políticas de su cartera, argumentando que el Gobierno ha invertido significativamente en el sector salud y que los problemas financieros del sistema se deben, en gran medida, a la gestión ineficiente de las EPS y a las presuntas prácticas de algunos actores del sector. El ministro Jaramillo defendió las decisiones de su cartera, presentando argumentos para justificar los incrementos presupuestales y criticando a ciertos actores del sector. La defensa del ministro resalta la importancia de la gestión eficiente de los recursos y la necesidad de abordar las complejidades financieras del sistema de salud.

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