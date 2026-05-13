Ministro del Interior defiende actuación del Gobierno y denuncia participación indebida

Armando Benedetti, ministro del Interior, salió a defender la actuación del Ejecutivo y denunció una presunta participación indebida del Gobierno en la campaña política. Además, anunció la creación de un comité encargado de coordinar la respuesta institucional frente a riesgos electorales.

Armando Benedetti salió a defender la actuación del Ejecutivo y afirmó que el Gobierno Nacional no está utilizando recursos públicos para favorecer candidaturas ni intervenir en el proceso electoral.

También denunció una supuesta participación indebida del Gobierno en la campaña política y aseguró que no se hanpresionado a funcionarios, alcaldes o gobernadores. Además, mencionó la creación de un comité encargado de coordinar la respuesta institucional frente a riesgos electorales, que comenzó a operar siete meses antes de las elecciones presidenciales y ya completa 20 sesiones





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