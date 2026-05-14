Ministro del Interior desmiente presiones a la comunidad para votar por candidato a la Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las recientes denuncias de grupos al margen de la ley que estarían presionando a la comunidad para que voten por un candidato a la Presidencia. Afirmó que no es verdad y que los grupos armados han sido repelidos por la fuerza pública.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre las recientes denuncias de grupos al margen de la ley que estarían presionando a la comunidad para que voten por un candidato a la Presidencia .

"Eso no es verdad. No pueden estar diciendo eso, aquí los grupos armados han estado repelidos por la fuerza pública. Antes de las elecciones del ocho de marzo decían que había alerta por 300 municipios y no pasó nada, algunas veces es más bulla electoral que la verdad", respondió el jefe de la cartera política





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