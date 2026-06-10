Ministro del Interior: No existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para suspender al presidente de la República, Gustavo Petro. La Comisión de Acusaciones ordenó una medida cautelar que suspende al presidente Petro del cargo hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti , afirmó que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para suspender al presidente de la República, Gustavo Petro . Según Benedetti, cualquier decisión de esa naturaleza requeriría la intervención posterior de la plenaria de la Cámara y del Senado.

La Comisión de Acusaciones ordenó una medida cautelar que suspende al presidente Petro del cargo hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial. El auto firmado por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, podría abrirle la posibilidad al presidente Petro de participar más de lleno en la campaña a favor del candidato de su proyecto, Iván Cepeda.

El presidente Petro se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde tiene previsto participar en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio. El representante Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Acusaciones, aseguró que no hay una decisión en firme alrededor de la suspensión al jefe de Estado, pues dicho auto no se habría radicado todavía y, por consiguiente, tampoco se habría sometido a discusión.

El expresidente Iván Duque puso en duda la medida contra Gustavo Petro y lanzó una dura crítica: 'Se inventan una autosuspensión; respeten la democracia'. La Comisión de Acusaciones ordenó suspender al presidente Petro del cargo hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, por participación en política.

El alto funcionario afirmó que ese órgano no tiene facultades para suspender al presidente de la República, sosteniendo que cualquier decisión de esa naturaleza requeriría la intervención posterior de la plenaria de la Cámara y del Senado, instancia que, según dijo, es la única con competencia para adoptar una medida de ese alcance. La Comisión de Acusaciones ordenó una medida cautelar que suspende al presidente Petro del cargo hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, por participación en política.

El auto firmado por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, podría abrirle la posibilidad al presidente Petro de participar más de lleno en la campaña a favor del candidato de su proyecto, Iván Cepeda. El presidente Petro se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde tiene previsto participar en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio.

La Comisión de Acusaciones ordenó suspender al presidente Petro del cargo hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, por participación en política. El auto firmado por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, podría abrirle la posibilidad al presidente Petro de participar más de lleno en la campaña a favor del candidato de su proyecto, Iván Cepeda.

El presidente Petro se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde tiene previsto participar en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio





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