Ministro García Gómez denuncia 125 mil millones en contratos irregulares con Fontur

El ministro de Comercio, Industria y Turismo reveló que Fontur firmó 148 contratos por más de 125 mil millones de pesos en cuatro días, denunciando presuntas irregularidades ante la Fiscalía.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio García Gómez, ha presentado una denuncia formal contra la entidad financiera pública Fondo de Promoción Turística de Colombia, conocida como Fontur, por presuntas irregularidades masivas en la gestión de recursos públicos durante los últimos días del mandato anterior. Esta revelación surge como parte de la nueva política de transparencia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha ordenado revisar detalladamente las decisiones financieras tomadas por sus antecesores para proteger el erario nacional.

Antecedentes de la contratación cuestionada

Los hallazgos presentados por el Ejecutivo se centran en un periodo crítico de apenas cuatro días, específicamente los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Durante esta ventana temporal reducida, se firmaron un total de 148 contratos por un valor superior a los 125.000 millones de pesos. La velocidad y el volumen de estas transacciones han generado fuertes cuestionamientos en los círculos legislativos y en la opinión pública sobre la viabilidad y legalidad de estos procesos.

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Lo que resulta más alarmante para las autoridades actuales es la concentración temporal de estos compromisos financieros. De ese monto total superior a los 125.000 millones de pesos, más de 100.000 millones de pesos se comprometieron en apenas dos días dentro de ese periodo de cuatro días. Esta agresiva aceleración en la firma de contratos públicos es el foco principal de la investigación inicial, ya que sugiere la existencia de prácticas de contratación exprés que podrían haber eludido los controles normales de planificación financiera.

Irregularidades documentales y legales

La revisión técnica realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo identificó una serie de presuntas irregularidades que van más allá de la mera rapidez en la ejecución. El ministerio señala que existieron presuntos incumplimientos de requisitos legales básicos que toda entidad del Estado debe cumplir antes de suscribir cualquier obligación financiera. Estos incumplimientos ponen en duda la validez jurídica de los acuerdos alcanzados por Fontur en esas fechas.

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Además de los problemas procedimentales, el informe oficial menciona posibles falsedades en los documentos soporte de las transacciones. Las autoridades han detectado inconsistencias en fechas y firmas que figuran en los expedientes contractuales, lo cual eleva la gravedad de la situación de un posible error administrativo a un delito de falsedad en documento privado o público. Estas discrepancias son críticas para establecer la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

Acciones legales y seguimiento institucional

Frente a la magnitud de las denuncias, el ministro García Gómez confirmó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones penales correspondientes. La presentación de esta denuncia marca el primer paso formal para perseguir judicialmente a los presuntos responsables, asegurando que cualquier conducta delictiva vinculada al manejo de fondos públicos sea sancionada conforme a la ley colombiana.

Paralelamente, el Ejecutivo announced that también se dará traslado a la Contraloría General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. Estas dos entidades de control ejercen funciones distintas pero complementarias: la Contraloría se encargará de la fiscalización financiera y la evaluación de la gestión fiscal, mientras que la Procuraduría investigará las faltas disciplinarias de los servidores públicos implicados en la suscripción de estos contratos.

Compromiso del Gobierno con la transparencia

El ministro reiteró el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el respeto absoluto por los recursos públicos y la información transparente a los colombianos. En declaraciones a la prensa, García Gómez afirmó que este gobierno no tolerará el uso indebido de la dinersa nacional y que se mantendrá informado al país sobre cada avance de estas investigaciones. La estrategia del Gobierno se basa en la auditoría exhaustiva de todas las actuaciones de la administración anterior.

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Los ciudadanos colombianos merecen respuestas claras y detalladas sobre la contratación de Fontur durante este periodo crítico. La administración actual ha establecido que se seguirá informando al país y denunciando cualquier hallazgo irregular que surja de estas revisaciones integrales. Estas acciones forman parte de una agenda más amplia de recuperación institucional y fortalecimiento de la ética en la administración pública en Colombia.