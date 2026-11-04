Ministro Indalecio Dangond y José Félix Lafaurie chocan por recursos de Fedegán

Tensión en el Ministerio de Agricultura cuando el ministro Dangond exigió a José Félix Lafaurie abandonar la reunión y anunció auditorías a Fedegán por el manejo de recursos.

Una fuerte confrontación verbal tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Agricultura entre el titular de la cartera, Indalecio Dangond, y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. El incidente elevó la tensión durante un encuentro programado con representantes de diversos gremios agropecuarios, marcando un punto álgido en las relaciones institucionales recientes.

Anuncio de auditorías a Fedegán

El ministro Indalecio Dangond cuestionó abiertamente la gestión administrativa de Fedegán y anunció formalmente la realización de auditorías a esta organización y a la Federación Colombiana de Arroceros (Fedearroz). La disputa se intensificó cuando Dangond llegó a exigir a José Félix Lafaurie que abandonara la sala de reuniones, alegando irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos.

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Dangond reprochó específicamente el uso de cerca de un billón de pesos por parte del gremio ganadero. Ante la negación del dirigente de retirarse, el ministro preguntó directamente sobre la ubicación de ese dinero, señalando la falta de transparencia en la ejecución presupuestal. La discusión escaló hasta que Dangond amenazó con terminar el encuentro si Lafaurie no salía del recinto, afirmando textualmente que lo echaría si no cumplía con la orden.

El presidente de Fedegán se negó a abandonar la oficina pública, argumentando que los asuntos discutidos eran de interés gremial legítimo y que tenían derecho a permanecer en el espacio institucional. Este cruce verbal reflejó la profunda fractura existente entre el Gobierno nacional y el sector ganadero organizado.

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Desacuerdos sobre asistencia técnica

Un segundo punto de fricción giró en torno a la asistencia técnica brindada a los productores ganaderos. Indalecio Dangond comparó la estructura de Fedegán con la Federación Nacional de Cafeteros, destacando la capacidad de acompañamiento del sector cafetero. El ministro cuestionó a José Félix Lafaurie sobre el número de asistentes técnicos que empleaba su organización en todo el país.

Lafaurie admitió que el gremio ganadero contaba con menos técnicos que el sector cafetero, reconociendo que este último posee una estructura de mayor capacidad operativa. Esta respuesta provocó una nueva réplica verbal, donde Dangond insistió en la salida del presidente de Fedegán, quien solicitó al ministro que no le alzara la voz durante la discusión.

Ante la negativa de Lafaurie, el jefe de la cartera declaró que la reunión se daba por terminada. Participantes de otros sectores empresariales, incluidos los gerentes de Alpina y Colanta, intervinieron en el momento crítico para intentar moderar el ambiente y desescalar la confrontación directa.

Antecedentes de tensión institucional

Este enfrentamiento no es aislado, sino parte de una serie de diferencias que han surgido entre el Gobierno y Fedegán en torno a la política agropecuaria y el papel del gremio en la administración de recursos. Las fuentes indican que la relación entre Dangond y Lafaurie ha estado deteriorada por conflictos previos, incluyendo intentos del ministro por buscar mayor protagonismo dentro de la organización ganadera.

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El ministro también ha tenido otros episodios de tensión pública desde su llegada al Ministerio. Durante un debate sobre la reforma agraria, Indalecio Dangond lanzó una pulla al senador Iván Cepeda, sugiriendo otorgarle un subsidio para ver si realizaba algo productivo. Cepeda rechazó la declaración y anunció acciones legales contra el titular de Agricultura.

Además de estos conflictos, Dangond ha cuestionado decisiones administrativas y contractuales del exdirector de la Agencia de Desarrollo Rural. El anuncio de las auditorías a Fedegán y Fedearroz avanza mientras el secretario general, Manuel Alejandro Pretelt, confirmaba que los pliegos para la revisión de Fedegán ya estaban publicados, pero que los de Fedearroz aún no.