Ministro Mora atribuye atentado en Santa Rosa del Sur al ELN

El general Jorge Eduardo Mora López imputa al ELN el ataque con drones en Bolívar como venganza por la captura de alias Carrito, dejando tres muertos.

El ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora López, identificó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el grupo armado responsable del ataque terrorista que impactó el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, ubicado en el departamento de Bolívar. Esta acción bélica tuvo lugar durante la mañana del sábado 7 de noviembre, cuando aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos impactaron las instalaciones militares, causando un saldo trágico que incluye tres fallecidos y cuarenta y siete heridos.

Motivo del ataque venganza

La administración militar estableció que la agresión fue una represalia directa del ELN por la reciente captura de uno de sus altos mandos en la región, conocido con el seudónimo de alias Carrito. Este líder era el cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, una estructura especializada en la administración de finanzas ilegales y el flujo de recursos financieros del Bloque Nororiental de la guerrilla. Según el jefe de la cartera de Defensa, la detención de este individuo representó un golpe financiero significativo para la organización criminal en esa zona estratégica del país.

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Balance de víctimas y atención

El ataque se ejecutó aproximadamente sobre el mediodía mediante la dirigencia precisa de drones hacia el cuartel militar, un municipio del sur de Bolívar históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales. Tras la explosión, el Ejército Nacional activó de inmediato los protocolos de seguridad y emergencias para rescatar a los damnificados y asegurar la zona. Los heridos fueron trasladados urgentemente a diferentes centros asistenciales tanto en el municipio de Santa Rosa del Sur como en la ciudad de Bucaramanga, donde continúan recibiendo atención médica especializada.

Gravedad de las lesiones reportadas

El balance final entregado por las autoridades militares confirma que el atentado dejó tres personas fallecidas y cuarenta y siete lesionados. De acuerdo con los reportes sanitarios más recientes, dieciséis de los heridos presentan heridas de gravedad que ponen en riesgo sus vidas o requieren cuidados intensivos. Las verificaciones para establecer las afectaciones físicas en las instalaciones y las identidades exactas de todas las víctimas continúan en curso mientras las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue reforzado.

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Posición oficial del gobierno

El general Jorge Eduardo Mora López condenó con absoluta contundencia este acto de barbarie y sevicia terrorista perpetrado contra los soldados, asegurando que la violencia desmedida constituye una atrocidad que indigna a toda la nación colombiana. Mediante su cuenta oficial en la plataforma X, el ministro afirmó que la violencia contra los uniformados representa una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Instó a la ciudadanía a rechazar este tipo de ataques y reafirmó el compromiso del Estado con la justicia.

Próximos pasos y búsqueda

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa prometió que no habrá tregua en la búsqueda de los responsables de esta atrocidad. La institución desplegará todas las capacidades institucionales disponibles para identificar, ubicar y capturar a quienes planearon y ejecutaron el ataque con drones. El objetivo es llevar a los culpables ante la justicia y garantizar la seguridad de los colombianos y de la fuerza pública en general.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se sumó a los pronunciamientos oficiales de rechazo y manifestó su solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y todos los integrantes de la fuerza pública. Este incidente marca uno de los ataques más violentos registrados contra las fuerzas armadas en lo que va del año, destacando la necesidad de mantener la vigilancia y la acción contra las estructuras criminales en regiones sensibles como Bolívar.