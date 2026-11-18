El ministro de Defensa, general Jorge Mora, reaccionó ante la historia de un policía cuya esposa fue asesinada por alias Primo Gay durante evento de ayuda.

Conmovido hasta el límite de sus emociones, el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, no pudo articular palabra tras escuchar el testimonio de una familia devastada por la violencia. El evento organizado por la Corporación Matamoros reunió a integrantes de la Fuerza Pública que han sufrido los ataques de grupos armados ilegales en el país. Lo que rompió la contención del titular de la cartera castrense fue conocer que uno de los policías beneficiados con becas para sus hijos había perdido a su esposa, también uniformada, en un crimen que las autoridades atribuyen al recientemente capturado alias Primo Gay.

Emoción del Ministro Mora ante Caso de Violencia

El jefe de la Defensa aprovechó su participación en la Corporación Matamoros para narrar el caso a los asistentes presentes, desmarcándose de los discursos protocolarios habituales. Explicó con voz entrecortada que la familia ya había sufrido las acciones del señalado mientras él era integrante de las disidencias de las Farc en la zona rural. La entidad privada sin ánimo de lucro, adscrita al Ministerio de Defensa, brinda apoyo a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con discapacidad adquirida en cumplimiento del deber, así como a sus familias y a los familiares de quienes han fallecido en ejercicio del servicio público.

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Cargos Penales e Historias de Secuestro

Detrás del expediente judicial de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, existe un largo historial delictivo que incluye acusaciones por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, además de la utilización ilegal de uniformes e insignias. Más allá de estos cargos legales, la realidad detrás del expediente involucra historias de extrema crueldad, como el caso de dos campesinos que permanecieron amarrados durante quince días en una casa rural de Briceño entre los meses de octubre y noviembre de 2022. Tras lograr escapar, las víctimas denunciaron el secuestro ante la Fiscalía General de la Nación.

Amenazas Terroristas y Ataque en Amalfi

Las autoridades colombianas relacionan al criminal con investigaciones por homicidio, terrorismo, extorsión, desplazamiento forzado, ataques con explosivos y reclutamiento ilícito. Se lo señala específicamente como el responsable del ataque en Amalfi ocurrido en 2025, donde explotó un helicóptero Black Hawk que dejó a trece policías muertos mientras realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. Asimismo, se le vincula con el asesinato del periodista Mateo Pérez. Una eventual extradición de Primo Gay hacia Estados Unidos es un tema incierto, aunque la solicitud proviene de la Gobernación de Antioquia, argumentando que su ataque contra los policías del grupo antinarcóticos afectó bienes y personas del gobierno norteamericano.

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Control Territorial y Nueva Organización Criminal

El general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad departamental, advirtió que Primo Gay, aunque no era el cabecilla principal del frente 36 de las disidencias, dominaba toda la zona rural de Briceño. Existen indicios de que, antes de su captura, el criminal estaba armando una nueva organización delictiva conocida como el Comando Conjunto de Antioquia (CCA) en alianza con Los Chatas. Este grupo tenía como objetivo controlar las rentas criminales y atacar sistemáticamente a la Fuerza Pública en municipios como Angostura, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Donmatías, Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Yarumal.

Las primeras señales de esta nueva estructura apparcieron en la vía entre Yarumal y Campamento, con iniciales pintadas en fachadas y panfletos repartidos en viviendas y comercios. Para esta estrategia, Primo Gay contactaba a exintegrantes del frente 36, muchos ya reinsertados, quienes aportarían su conocimiento del territorio. Con su puesta en prisión mientras avanza su caso, la Fiscalía anunció que lo citará a nuevas audiencias por otras conductas que se le atribuyen, entre ellas homicidios y graves violaciones de derechos humanos, cerrando un capítulo de impunidad en la región.