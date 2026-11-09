Ministro Mora denuncia falta de estructura en el Escudo Antidrones del Gobierno Petro

El general Jorge Mora asegura que el proyecto antidrones entregado por Petro fue un vacío sin financiación ni tecnología, tras el ataque a Santa Rosa del Sur.

El ministro de Defensa de Colombia, el general en retiro Jorge Mora, ha formulado severas críticas contra la gestión del expresidente Gustavo Petro respecto al estado del proyecto del Escudo Nacional Antidrones. Mora afirmó que la administración entrante, liderada por Abelardo de la Espriella, heredó una iniciativa carente de estructura técnica, financiación garantizada y viabilidad operativa.

Críticas sobre la herencia del proyecto antidrones

Según el funcionario militar, a pesar de los anuncios realizados durante el gobierno anterior sobre una inversión de 6,2 billones de pesos para protegerse contra aeronaves no tripuladas, no existía un plan concreto. El ministro describió la situación como un espejismo donde se prometió un sistema de protección que nunca se materializó en realidad útil para las fuerzas armadas.

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Viajes internacionales sin soluciones tecnológicas

Mora detalló que funcionarios clave, como la entonces viceministra Angélica Verbel y el exministro de Defensa Pedro Sánchez, realizaron múltiples desplazamientos internacionales. Estos viajes incluyeron destinos en India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington y Nueva York con el fin de buscar tecnologías para contrarrestar a las organizaciones armadas ilegales.

No obstante, el titular de la Defensa sostuvo que dichas gestiones no produjeron ninguna solución tecnológica efectiva para proteger a los soldados en el terreno. Adicionalmente, se cuestionó que se negociara con empresas extranjeras que no cumplían los requisitos técnicos exigidos por los comités estructuradores del proyecto.

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Disputa sobre la financiación y contratos

El ministro hizo hincapié en que anunciar recursos no equivale a garantizarlos. Aunque se habló de destinar 800.000 millones de pesos para la primera fase, no quedó asegurada la disponibilidad del dinero para ejecutar la etapa programada en 2026. Mora afirmó que esta negligencia administrativa tuvo consecuencias humanas graves.

Por otro lado, el gobierno actual negó haber cancelado contratos existentes. Mora aclaró que no encontraron ninguna contratación adjudicada ni proceso firme que pudieran suspender, señalando que el proyecto anterior era un cascarón vacío e inoperante que no presentaba avances reales.

Plan de choque y respuesta a ataques aéreos

Ante este contexto, el Ministerio de Defensa anunció la implementación de un plan de choque para dotar a las tropas con equipos antidrones utilizando recursos de los presupuestos ordinarios. Además, se está estructurando un documento CONPES para asegurar una financiación sostenible y se tramita una ley para controlar la importación de drones.

Estas declaraciones surgen tras el ataque con drones al cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, ocurrido el sábado 7 de noviembre. Este incidente dejó tres soldados muertos y varios heridos, lo que motivó al presidente Abelardo Espriella a responsabilizar a su antecesor por la falta de capacidades defensivas en la Fuerza Pública.