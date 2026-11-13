Ministro Ordóñez busca consensos legislativos para Ley de Rescate Económico en el Congreso

El nuevo Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, inicia una gira política para asegurar el respaldo de la oposición a la Ley de Rescate Económico antes del cierre de sesiones en 2026.

El Ministerio del Interior ha desatado una intensa campaña de interlocución política para asegurar los votos necesarios en el Congreso de la República. Esta estrategia surge en un momento crítico donde los proyectos de ley pendientes de trámite enfrentan un calendario legislativo que concluye sus sesiones ordinarias en escasas cinco semanas del año 2026. La priorización de estos debates obedece a la urgencia de avanzar en reformas estructurales y en la aprobación del presupuesto nacional.

Alejandro Ordóñez Maldonado asumió el mando de esta cartera el 4 de noviembre de 2026, tras ser designado oficialmente por el presidente Abelardo de la Espriella el 21 de octubre. Su nombramiento ocurrió en un contexto de recambio político, sucediendo a Rodrigo Lara Restrepo. La salida del anterior titular estuvo marcada por fricciones visibles con diversas colectividades y por los obstáculos encontrados en el trámite del presupuesto general de la nación.

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La misión inmediata del nuevo jefe del Ministerio del Interior consiste en concretar los respaldos que, hasta el momento, han expresado los partidos de derecha. Sin embargo, estas fuerzas han mantenido cierta distancia con el Gobierno frente a puntos específicos del proyecto de Ley de Rescate Económico. La articulación de esta estrategia se basa en la premisa de un ministerio de puertas abiertas, buscando superar las divisiones previas y establecer un diálogo productivo.

Estrategia de concertación con las bancadas opositoras

Alejandro Ordóñez Maldonado ha implementado una agenda diversificada que incluye cumbres regionales, mesas técnicas, visitas protocolarias al Capitolio y encuentros temáticos con congresistas. El objetivo es proyectar una imagen de concertación que facilite la aprobación de los temas prioritarios. Su discurso público enfatiza el respeto por las instituciones y la voluntad de escuchar, aunque reconoce que habrá discrepancias que deberán resolverse mediante acuerdos legislativos.

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El titular señaló explícitamente durante una audiencia en la Comisión de Paz que el objetivo es escuchar, discrepar cuando sea necesario y buscar acuerdos en torno al ordenamiento legislativo. Esta postura busca desactivar las tensiones previas y establecer una línea de comunicación fluida con los representantes populares, independientemente de su afiliación partidista actual.

Posiciones del Centro Democrático y el Legislativo

Una de las primeras reuniones confirmadas fue con el Centro Democrático. Honorio Henríquez, presidente del Legislativo, manifestó que discutieron generalidades sobre la agenda legislativa y la importancia de la cartera. El titular del Congreso recordó su experiencia previa como secretario general del Ministerio del Interior y valoró la oportunidad de dialogar con el nuevo ministro.

Honorio Henríquez enfatizó que la ley de rescate es fundamental y prioritaria para el Gobierno. Su recomendación se centra en la búsqueda de consensos que permitan llegar a un acuerdo beneficioso para todos los colombianos. El propósito es recuperar las finanzas públicas mediante mecanismos que garanticen la sostenibilidad económica a largo plazo, evitando medidas que generen incertidumbre en el mercado.

Respuesta de los otros partidos de derecha

El Partido Conservador respaldó el nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado, dado que este representa una línea doctrinaria tradicionalista de la bancada y él inició su carrera política en esa colectividad. Sin embargo, este partido no respondió si se ha evaluado una reunión con el ministro en los próximos días, manteniendo una postura de espera.

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Fuentes del Partido Liberal indicaron a este Diario que la mesa directiva de la colectividad todavía no ha pensado en una reunión, ni les han comunicado a sus congresistas en Cámara y Senado. De igual manera, la bancada de Cambio Radical manifestó que, por el momento, no se ha previsto un encuentro con el ministro Ordóñez Maldonado, lo que sugiere que la agenda de reuniones está aún en fase de evaluación.

Impacto en la base de soporte legislativo

Salvación Nacional es uno de los partidos que respalda abiertamente acuerdos legislativos con el Gobierno y no presenta grietas en su cercanía con la Casa de Nariño. Se estima que, si el Conservador se une a la causa, ambas fuerzas suman una base de 14 senadores que ven en el nuevo ministro un interlocutor ideológicamente afín. Esta cifra podría ser determinante para el quórum en votaciones clave.

Por otra parte, el partido de la U y las pequeñas colectividades marcarán las determinaciones finales de la agenda. Desde la U confirman que el único encuentro con Ordóñez fue el del pasado 7 de noviembre y no hay más reuniones previstas. Aunque no se agendan más citas inmediatas, el partido espera que las propuestas pendientes por aprobar sean objeto de cambios profundos.

Esta expectativa se debe a que se trata de proyectos económicos que tocan el bolsillo de los ciudadanos y las regiones. La presión por modificar estos proyectos es alta, lo que obliga al Ministerio del Interior a ser flexible en los detalles técnicos sin perder de vista el objetivo principal de la Ley de Rescate Económico. El éxito de la gestión dependerá de la capacidad de adaptación del gobierno a estas demandas regionales y sociales antes del cierre de las sesiones ordinarias de 2026.