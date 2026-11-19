Alejandro Ordóñez respondió a Daniel Coronell, asegurando que los recursos públicos ya no financiarán medios. El ministro del Interior defendió la gestión del Gobierno Milagro y cuestionó las motivaciones del periodista en la ceremonia de los premios Simón Bolívar.

El ministro del Interior de Colombia, Alejandro Ordóñez, emitió una respuesta contundente contra el reconocido periodista Daniel Coronell tras las intervenciones realizadas durante la ceremonia de entrega de los premios Simón Bolívar. Este intercambio público amplía la serie de disputas que ha acumulado Ordóñez desde su llegada al Ministerio del Interior hace menos de un mes, sumándose a tensiones previas con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con el senador Iván Cepeda.

Denuncias contra el presidente Abelardo de la Espriella

Durante su discurso en la ceremonia, el periodista Daniel Coronell cuestionó abiertamente al presidente Abelardo de la Espriella por su relación con la prensa y el acceso a la información en Colombia. Coronell utilizó su trayectoria para referirse a Espriella como abogado y lo calificó como el mayor depredador judicial de la prensa en la historia del país. Sostenía que, desde la Presidencia, Espriella cuenta con todo el Estado para fomentar la autocensura y erigir un muro de silencio a su alrededor.

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El periodista también hizo una advertencia fundamental sobre el papel de los medios de comunicación y las garantías necesarias para ejercer el periodismo libremente. Declaró que si se acepta que el acceso a la información se convierta en un premio a la obediencia, entonces el periodismo pierde su esencia. Subrayó que, en última instancia, pierden los ciudadanos y se debilita la democracia colombiana.

Acusaciones de beneficios económicos del Estado

La reacción del ministro Ordóñez fue inmediata y se publicó a través de la cuenta oficial del Ministerio del Interior. El funcionario cuestionó directamente las motivaciones de Coronell para hablar de libertad de expresión, relacionando al periodista con el anterior gobierno y sugiriendo que su dolor no provino de la censura. Ordóñez afirmó que lo que atormenta al periodista es la falta de la pauta del Estado y el provecho económico que ya no recibe.

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En su mensaje, el ministro del Interior declaró: Señor Daniel Coronell, su reciente lamento deja entrever su verdadero dolor. No le aflige la libertad de expresión; le atormenta que la pauta del Estado y el provecho económico ya no le llegan a sus manos. Ordóñez preguntó si lloraba por la prensa o por la caja, dejando claro que el Gobierno Milagro no permitirá que se siga nutriendo del Estado. El funcionario enfatizó que estos privilegios no volverán, ya que este ya no es el gobierno de Petro ni de la extrema izquierda que financiaba a sus comités de aplausos.

Protección de impuestos colombianos y rechazo a la mentira

El ministro Ordóñez reiteró que los impuestos de los colombianos se respetan y que no habrá financiamiento público para lo que calificó como privilegios. Afirmó que si el mercado privado tampoco busca al periodista, este debería reflexionar sobre la situación. Sostenía que el mercado rechaza la mentira y que el desgaste de la calumnia es lo que lo tiene sin el reconocimiento que hoy reclama Coronell.

Ordóñez también hizo referencia al caso DMG y a los señalamientos que Coronell realizó en su momento contra el empresario David Murcia Guzmán. El ministro aseguraba que Coronell vivía preocupado por las formas y no por el fondo, y quedó expuesto cuando su propio testigo, David Murcia Guzmán, se retractó de los montajes contra el presidente. El funcionario concluyó que quien siembra calumnias, cosecha retractaciones y que la mentira disfrazada de información jamás será promovida ni financiada con recursos de la Nación.

Defensa del periodismo basado en la verdad

En el cierre de su pronunciamiento, el ministro Ordóñez defendió la posición del Gobierno frente al ejercicio periodístico en Colombia. Aseguró que el Gobierno protege el periodismo que actúa con la verdad y que este debe ejercer la libertad de expresión con veracidad. Por el contrario, señaló que mientras Coronell no cumpla con este requisito, deberá asumir las consecuencias de haber hipotecado su credibilidad.

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El cruce de declaraciones evidencia la tensión actual entre el Ministerio del Interior y ciertos sectores de los medios de comunicación. Mientras Ordóñez insiste en que los recursos públicos respetan a los contribuyentes y no financiarán la desinformación, los periodistas cuestionan el clima de autocensura que perciben en la administración de Abelardo de la Espriella.