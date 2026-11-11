Ministro Ordóñez critica a Santos por comentarios sobre operaciones militares

El ministro del Interior Alejandro Ordóñez interrumpe a Juan Manuel Santos en el Congreso, cuestionando su crítica a las acciones de seguridad del presidente De la Espriella y el proceso de paz de 2016.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tomó la palabra en el Congreso de la República el 11 de noviembre para responder directamente a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, quien criticó la forma en que el presidente Abelardo De la Espriella ha comunicado algunos operativos militares contra estructuras armadas ilegales.

Detalles del intercambio en el Congreso

En un foro celebrado a la semana pasada en el Congreso, Ordóñez inicialmente no tenía previsto intervenir. No obstante, tras escuchar las declaraciones de Santos, dio al público una respuesta firme en la que cuestionó la crítica del exmandatario a la comunicación de las operaciones militares del gobierno actual.

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El ministro explicó que el enfoque de las campañas de seguridad busca generar un efecto disuasivo sobre las estructuras criminales, y que el debate no debería centrarse en la forma de comunicarlas.

Posturas de los protagonistas y el Acuerdo de Paz

Santos, quien defendió el proceso de paz firmado con las Farc en 2016, resaltó que durante su administración el gobierno no mostró la misma preocupación por el fortalecimiento institucional ni el control de los cultivos de coca.

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Ordóñez, por su parte, destacó la importancia de la comunicación estratégica de las acciones militares y se mostró crítico ante lo que él percibe como concesiones excesivas hechas durante las negociaciones con las Farc.

Implicaciones para la política de seguridad y el futuro del Acuerdo

El intercambio de puntos de vista ocurre mientras Colombia se acerca a la décima celebración del Acuerdo de Paz, conmemorada el 24 de noviembre. La discusión reaviva el debate sobre los avances, desafíos y las consecuencias del tratado para la seguridad nacional.

Ordóñez afirmó que la política de seguridad debe ser entendida como un marco antipolitico que protege el orden público, al tiempo que reafirmó su apoyo a la gestión de De la Espriella.

Santos, en contraste, subrayó que seguridad y paz no son objetivos incompatibles y que la estrategia de las fuerzas armadas debe alinearse con los principios del acuerdo de 2016.

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El próximo paso comprende la evaluación de los resultados del Acuerdo de Paz a través de los indicadores de justicia transicional, la participación política y la transformación territorial, los cuales serán revisados durante los siguientes debates parlamentarios.