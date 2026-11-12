Ministro Ordóñez impulsa ley fiscal en el Congreso con múltiples encuentros

Alejandro Ordóñez coordina con parlamentarios para destibar la ley de ajuste fiscal, priorizando consensos y tiempos legislativos ajustados en el Congreso.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha acelerado su estrategia de diálogo legislativo tras asumir la cartera en noviembre, enfocándose en la aprobación de la normativa que busca equilibrar las finanzas públicas. Durante sus primeras semanas de gestión, ha sostenido reuniones clave con altos mandatarios del congreso y miembros de comisiones económicas para garantizar la viabilidad de la medida.

Diálogos estratégicos con la dirigencia congresista

Uno de los avances más significativos ocurrió el miércoles, cuando Alejandro Ordóñez se reunió directamente con el presidente del Congreso, Honorio Henríquez. En este encuentro, también participaron el secretario del Senado, Diego González, y Saúl Cruz, quien se desempeña como subsecretario del Senado, para alinear las expectativas sobre el calendario de la norma.

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Honorio Henríquez comunicó al nuevo titular de la cartera que los tiempos para el proyecto se encuentran sumamente ajustados. La legislatura aún debe designar la ponencia inicial y los demás ponentes, además de dar inicio formal a los debates en ambas cámaras, lo cual exige una coordinación inmediata entre el ejecutivo y el legislativo.

Durante la conversación, Honorio Henríquez mencionó que discutieron generalidades sobre la agenda legislativa y la importancia estratégica de la cartera del interior. Como exsecretario general de ese ministerio, el presidente del Congreso destacó que la ley de rescate es fundamental y prioritaria para el actual gobierno, subrayando la necesidad de alcanzar consensos que beneficien a toda la ciudadanía colombiana.

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Reunión con el Centro Democrático y comisiones económicas

El mismo día de la cita con la dirigencia, Alejandro Ordóñez mantuvo una reunión con la delegación del Centro Democrático en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. Esta sesión contó con la presencia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien abordó la estructura técnica de la propuesta normativa junto al titular del interior.

Los representantes del Centro Democrático hicieron énfasis en la necesidad de establecer un ponente designado por cada partido político. Según argumentaron, esta medida es indispensable para destrabar el trámite de la ley económica y evitar estancamientos en el proceso de aprobación dentro del recinto legislativo.

Además, el senador Christian Garcés intervino en la discusión solicitando que el estudio de la propuesta fuera realizado conjuntamente por ambas comisiones económicas. Esta petición contrasta con la propuesta inicial que planteaba que solo la tercera comisión asumiera la responsabilidad del análisis, buscando una distribución más equitativa de la carga legislativa.

Orígenes del impulso legislativo y asistencia gubernamental

El proceso de búsqueda de acuerdos para esta ley de ajuste fiscal tiene sus raíces en la presentación oficial del gabinete, realizada el pasado 7 de noviembre en Barranquilla. En aquel primer encuentro entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y los miembros de las comisiones encargadas de los asuntos económicos, se expusieron los lineamientos generales de la normativa.

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La reunión en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla inició alrededor del mediodía y contó con una amplia representación del ejecutivo. Asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, el jefe de despacho Nicolás Gómez, el ministro de Justicia Iván Cancino y el ministro de Comercio Mauricio Gómez Amín.

También participaron figuras clave como María Carolina Restrepo Cañavera, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Valerie Lafaurie, consejera para las regiones. Sin embargo, la ausencia fue notoria dado que el presidente Abelardo de la Espriella y el director del Dapre, Carlos Ríos, no se presentaron al evento en la capital atlántica.

Desafíos fiscales y próximos pasos en el trámite

El Gobierno presentó en esta etapa inicial los puntos clave de su propuesta de ley de ajuste fiscal, la cual ha generado debate por su supuesta alta carga impositiva. Los parlamentarios cuestionan algunos aspectos de la normativa, lo que obliga al ministro Ordóñez y al equipo económico a realizar ajustes mediante el diálogo constante.

La prioridad inmediata sigue siendo la designación de los ponentes legislativos y la definición de los tiempos de debate. Con la apertura al diálogo manifestada tanto por el ejecutivo como por los líderes opositores, se espera que la comisión económica avance rápidamente hacia la votación de los artículos que conforman el proyecto de ley nacional.