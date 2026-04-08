Ministro Sanguino exige al ELN verdad, reparación y entrega de restos de su hermano desaparecido hace 40 años

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, solicita al ELN que revele la verdad sobre la desaparición de su hermano, Juan Antonio Sanguino Páez, y entregue sus restos, en un llamado a la reconciliación tras cuatro décadas de sufrimiento por el conflicto armado.

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino , ha dirigido una carta abierta al Ejército de Liberación Nacional ( ELN ), exigiendo verdad, reparación y la entrega de los restos de su hermano, Juan Antonio Sanguino Páez, desaparecido hace cuatro décadas en el contexto del conflicto armado colombiano.

En esta misiva, Sanguino relata el profundo dolor y el silencio que han marcado su vida desde la desaparición de su hermano, quien era militante del ELN y fue visto por última vez tras una cita con un contacto de la guerrilla. El ministro subraya la falta de información clara y la ausencia de los restos de su hermano a pesar del tiempo transcurrido, un vacío que ha intensificado su sufrimiento y el de su familia. La carta representa un llamado urgente a la verdad y al perdón, un clamor que busca cerrar un capítulo doloroso y comenzar a sanar las heridas del conflicto. El ministro ha solicitado que el proceso de búsqueda y esclarecimiento se realice a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un mecanismo clave para la identificación y el retorno de las víctimas. Además de la búsqueda de la verdad, Sanguino enfatiza la necesidad de un acto de perdón por parte del ELN como un paso crucial hacia la reconciliación. El ministro también ha puesto en evidencia los fusilamientos internos dentro de las organizaciones armadas, señalando que estos casos constituyen homicidios fuera de combate, a menudo acompañados de desapariciones forzadas. Ha propuesto al ELN asumir el caso de su hermano como un ejemplo emblemático para avanzar en el reconocimiento de este tipo de hechos y contribuir a la construcción de la verdad histórica. Este gesto busca no solo honrar la memoria de su hermano, sino también sentar un precedente para la reparación de otras víctimas del conflicto. La solicitud de Sanguino al ELN abarca varios puntos esenciales: verdad plena sobre los hechos que llevaron a la desaparición de su hermano, la entrega de sus restos para poder darles un entierro digno y, finalmente, un acto de perdón que ayude a sanar las heridas emocionales de su familia y, potencialmente, de otras familias que han sufrido por la violencia. El ministro considera que este proceso es fundamental para avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. La búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas del conflicto armado es un elemento crucial para la construcción de la paz en Colombia. La carta del ministro Sanguino es un reflejo de la perseverancia y la determinación en la búsqueda de la verdad y la justicia para su hermano y para todas las víctimas del conflicto armado. Es un llamado a la responsabilidad y la empatía, y un recordatorio de que la reconciliación es un proceso largo y complejo que requiere la participación de todos los actores involucrados. En la carta, Sanguino propone al ELN dar el primer paso en el reconocimiento de los hechos y contribuir a la construcción de la verdad histórica. Solicita verdad plena sobre los hechos, la entrega de los restos de su hermano y un acto de perdón hacia su familia. Este gesto busca honrar la memoria de su hermano y sentar un precedente para la reparación de otras víctimas del conflicto. El ministro, consciente del impacto de la desaparición forzada en las familias, espera que esta petición se traduzca en una respuesta concreta y en un avance significativo en la búsqueda de la verdad





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