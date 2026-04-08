Ministro Sanguino Exige Verdad y Reparación al ELN por el Asesinato de su Hermano Hace 40 Años

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, clama por la verdad y reparación al ELN por el asesinato de su hermano, Juan Antonio Sanguino, hace cuatro décadas. El ministro detalla las circunstancias de la muerte y exige la entrega de los restos mortales, así como una petición de perdón.

Juan Antonio Sanguino y Antonio Sanguino , desde temprana edad, mostraron un profundo interés en explorar espacios ideológicos que les permitieran expresar sus posturas política s. Antonio, actualmente ministro del Trabajo, desarrolló la mayor parte de su trayectoria en colectivos enfocados en luchas simbólicas e intelectuales. Sin embargo, su hermano Juan Antonio tomó un camino diferente, incursionando en la lucha armada y uniéndose al ELN . Allí, lamentablemente, perdió la vida en 1986.

Cuarenta años después, la verdad sobre lo sucedido aún no ha sido completamente esclarecida.\Antonio Sanguino, originario de Valledupar, fundó la Federación de Estudiantes del Cesar. Al trasladarse a la Universidad Industrial de Santander, se involucró con el Frente Estudiantil Revolucionario Sin Permiso, que posteriormente se convirtió en el movimiento ¡A Luchar!, manteniendo vínculos con el ELN. A principios de los años noventa, Antonio formó parte de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una facción disidente del ELN que firmó un acuerdo de paz en Flor del Monte, Sucre, en 1994. Este acuerdo marcó un hito con la desmovilización de 865 combatientes, estableciendo una de las primeras rutas de reinserción social y política para excombatientes. No obstante, antes de su desmovilización, Antonio Sanguino sufrió una pérdida dolorosa que aún resuena en su memoria. En 1986, Antonio supo que su hermano se había reunido clandestinamente con un contacto del ELN en una cafetería cercana al Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá. Luego recibió una llamada de Juan Antonio, quien le informó que lo visitaría en Bucaramanga. Esa fue la última comunicación que tuvo con él: “el regreso nunca ocurrió”, relató el ministro en una carta abierta. En junio de ese año, Juan Antonio asistió a otra reunión con el ELN. Allí, sin previo aviso, fue sometido a un supuesto “juicio revolucionario”. Los detalles de este juicio son escasos, pero al final la guerrilla decidió ejecutarlo, acusándolo de ser un supuesto informante del Ejército Nacional. Todo esto habría ocurrido en el Cesar: “Supe que Juan, aquella vez, se dirigía a una escuela guerrillera en el Frente Camilo Torres que operaba en el Sur del Cesar, requisito indispensable para asumir sus responsabilidades como nuevo integrante de la Dirección Regional del ELN de la Capital, designación que había recibido en los primeros meses de ese año”, detalló el ministro en su carta.\Antonio Sanguino relató que fue un miembro de la Dirección del Frente de Guerra Nororiental quien le comunicó los hechos. Para el ministro, ese supuesto juicio revolucionario fue un acto “sumario e injusto”. ”Nunca se me aportó verdad de los hechos, ni mucho menos se entregó el cuerpo de Juan o se me informó el sitio de ubicación del mismo. Este silencio ha permanecido, a pesar de los múltiples procesos de diálogo adelantados en los últimos 40 años entre el ELN y el Estado Colombiano”, añadió el ministro. En el contexto del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado (establecido por la Ley 1448 de 2011), su única petición al ELN es la verdad y la reparación. ”Hoy quiero pedirles públicamente que se me otorgue lo que me ha sido negado en estos 40 años de silencio eleno. Les pido que me entreguen verdad plena sobre lo ocurrido. Les solicito que se haga entrega a mi familia de los restos mortales de Juan Antonio. Les pido que dicha entrega se produzca a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Les exijo, además, que hagan a mi familia la respectiva petición de perdón por este asesinato”, escribió. El ministro enfatizó la persistencia de una herida abierta y olvidada: el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos dentro de las filas de grupos armados. Muchos, como Juan Antonio, murieron sin participar en un enfrentamiento directo





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