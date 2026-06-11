Ministry of Environment delays in Santurbán mining case lead to investigation request

The Ministry of Environment and Development (MADS) has been accused of delays in the delimitation of the Santurbán Páramo, which has led to an investigation request by the Prosecutor General and the Public Defender. The delays have exacerbated the environmental and social crisis in the region, facilitated illegal mining, and caused social deterioration in communities.

Ambas entidades solicitaron a la Fiscalía abrir una investigación para determinar responsabilidades por los retrasos del Ministerio de Ambiente. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron que la minería ilegal se ha desbordado en el Páramo de Santurbán, mientras persisten los retrasos en el proceso de delimitación ordenado por la Corte Constitucional hace más de ocho años.

Las entidades del Ministerio Público señalaron que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) no ha cumplido con los cronogramas establecidos, lo que ha agravado la crisis ambiental y social en la zona. Según el Vigésimo Quinto Informe de Cumplimiento, el Ministerio Público evidenció que el MADS acumula retrasos en la delimitación del páramo en siete regiones de Santander, pese a que la Corte había fijado un plazo de un año para expedir el acto administrativo definitivo.

La falta de avances ha generado un vacío institucional que, de acuerdo con los organismos de control, ha facilitado el incremento de la extracción ilícita de minerales, la informalidad y el deterioro del tejido social en las comunidades asentadas en el ecosistema. Ante el incumplimiento reiterado, la Procuraduría y la Defensoría solicitaron a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para determinar responsabilidades por los retrasos del Ministerio de Ambiente en el último año.

Las entidades advirtieron que la falta de control y seguimiento ha permitido que la minería ilegal desate un problema mayor en la protección del Páramo de Santurbán, considerado un área de especial protección ambiental según la Ley 99 de 1993. El Ministerio Público insistió en que las órdenes de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio y deben ejecutarse de manera integral, oportuna y eficaz para garantizar la conservación de uno de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del país





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ministry Of Environment Santurbán Páramo Delimitation Delays Investigation Illegal Mining Social Deterioration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Retrasos en delimitación de Santurbán aumentó la minería ilegal: Procuraduría y DefensoríaLa Procuraduría y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre riesgos ambientales y sociales derivados de los retrasos en la expedición de la nueva delimitación del páramo de Santurbán.

Read more »

Lo capturaron de nuevo: ahora deberá pagar 42 años de cárcel por secuestro y desaparición forzadaEl pasado martes 8 de junio, la Policía Nacional capturó a un hombre conocido con el alias de “Arete”, en el municipio de Salgar, Antioquia. Era reque...

Read more »

Lo capturaron de nuevo: ahora deberá pagar 42 años de cárcel por secuestro y desaparición forzadaEl pasado martes 8 de junio, la Policía Nacional capturó a un hombre conocido con el alias de “Arete”, en el municipio de Salgar, Antioquia. Era reque...

Read more »