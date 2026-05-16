Ministry of Mines and Energy warns of imminent energy crisis in Colombia

The Ministry of Mines and Energy has released a circular warning of an imminent energy crisis for Colombia, due to the high probability of another El Niño Phenomenon and a projected hydrologic crisis.

La circular del Ministerio de Minas y Energía advierte una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica para el próximo año.

El Gobierno Nacional reconoció el riesgo de que Colombia enfrente problemas de abastecimiento de energía ante la alta probabilidad de la llegada de un nuevo Fenómeno del Niño en el país. Según la circular, el sistema eléctrico colombiano podría no contar con la generación suficiente para atender la demanda nacional en caso de este adverso escenario hidrológico.

Este escenario se basa en la alerta en proyecciones emitida por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, que estima una probabilidad del 95 % de que desde junio de 2026 se presente nuevamente el Fenómeno del Niño. Cumply con la preocupación aumenta porque actualmente ya existe un déficit de energía firme, es decir, de la capacidad de respaldo con la que cuenta el sistema para responder en temporadas críticas cuando disminuyen los niveles de los embalses y baja la generación hidroeléctrica.

La combinación de los factores anteriores, déficit de ENFICC, impacto geopolítico en el precio de escasez, metodología para el cálculo del CPC y alta probabilidad de evento hidrológico crítico, configura una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica en Colombia, en contradicción con los principios rectores del sector energético colombiano establecidos en la Ley 142 y la Ley 143 de 1994. El Gobierno pide a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, hacer ajustes regulatorios para ampliar la participación de plantas generadoras en las subastas del llamado Cargo por Confiabilidad, mecanismo clave para garantizar energía disponible durante emergencias.

Además, el Ministerio advierte que las actuales condiciones del mercado internacional han elevado considerablemente los costos de operación de las plantas térmicas debido al incremento en el precio del petróleo tras la crítica situación en Medio Oriente, lo que podría dejar por fuera del sistema a proyectos que serían fundamentales para garantizar el suministro energético. Además, el Ministro, para garantizar la seguridad energética, pide considerar estrategias de diversificación de fuentes y planes de contingencia ante una eventual parálisis eléctrica





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