El Ministerio de Justicia anuncia resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes que establecen condiciones para la reanudación de la aspersión aérea y un plan piloto con glufosinato en Putumayo, mientras la justicia evalúa suspensiones judiciales.

El Ministerio de Justicia publicó en su cuenta oficial de X a las 12:45 p. m. que dos resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes establecen las condiciones normativas para la eventual reanudación de la aspersión aérea y para la ejecución de un plan piloto controlado utilizando glufosinato de amonio. Esta comunicación forma parte de la campaña "100 días + 100 milagros", bajo la cual la cartera gubernamental identifica la medida como el "Milagro 22". Sin embargo, el anuncio no especifica fechas concretas, ubicaciones geográficas exactas ni los números de resolución expedidos, limitándose a informar sobre la modificación del marco normativo existente.

Modificaciones normativas y franjas de protección

Las tarjetas divulgadas por el Ministerio de Justicia detallan que se han modificado las normativas vigentes que permiten la fumigación de cultivos de uso ilícito. Una de las especificaciones técnicas mencionadas en la comunicación gubernamental es la reducción de la franja de protección frente a cuerpos de agua durante la aspersión terrestre, la cual disminuyó de 30 metros a 10 metros. Es importante precisar que esta medida sobre las franjas de protección se refiere exclusivamente a la aspersión terrestre y no afecta directamente las condiciones de la aspersión aérea, la cual requiere un análisis ambiental más riguroso.

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El plan piloto experimental de 1.000 hectáreas

Según reportes de medios nacionales, el plan piloto con glufosinato de amonio fue autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes como una prueba experimental, controlada, temporal y evaluable. Esta operación está limitada a un área máxima de 1.000 hectáreas y tiene una duración máxima de siete días. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional sería la entidad responsable de ejecutar la operación mediante una aeronave tripulada, mientras que las coordenadas y rutas se mantienen en reserva por razones de seguridad estratégica.

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Evaluación ambiental y disputas judiciales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) e el Instituto Nacional de Salud deben presentar un informe final al Consejo para evaluar los resultados y los posibles efectos sanitarios y ecológicos una vez concluida la prueba. El Espectador informó el 9 de noviembre que la ANLA inició la evaluación de la solicitud del plan piloto para los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Asís, en Putumayo, mediante el auto 14479 del 4 de noviembre. No obstante, El Tiempo e Infobae reportaron el 5 de noviembre que el Tribunal Administrativo de Putumayo, en un fallo de segunda instancia del 3 de noviembre, mantuvo suspendido de manera provisional el plan piloto por un máximo de cuatro meses. Esta decisión judicial modificó una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa del 22 de septiembre que había ordenado suspender las operaciones.

Contexto del gobierno y precisiones institucionales

La revista Acento, en su edición del 16 de noviembre, recordó que el plan de Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella incluye la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos. La estrategia gubernamental muestra señales de implementación con el retorno de las aspersiones y nuevos contratos de erradicación manual a 100 días de la posesión del mandatario. Adicionalmente, Minuto30.com señala que hubo una confusión en la publicación oficial donde el Ministerio de Justicia etiquetó a @CNE_COLOMBIA, correspondiente al Consejo Nacional Electoral, cuando el texto se refería correctamente al Consejo Nacional de Estupefacientes. Minuto30.com seguirá atento a nuevos pronunciamientos sobre este tema.