Minor rescued from FARC recruitment bid, scores of minors suffer as part of illegal group's operations

Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc commandadas por alias Calarcá fue rescatado por el Ejército Nacional. El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de COALICO registra 46 eventos que afectaron a 6.451 menores de edad y durante 2025 fueron reportados 386 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. ANT se pronuncia luego de una masacre y batalla campal indígena en el Cauca.

Rescatan a menor de 13 años que era víctima de reclutamiento forzado por disidencias de ‘Calarcá’ en MetaBloque. Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá fue rescatado por el Ejército Nacional en el municipio de Mapiripán, Meta.

El menor fue llevado hacia San José del Guaviare, donde recibió atención médica y posteriormente fue presentado ante la Defensoría del Pueblo. El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de COALICO reporta que durante 2025 se documentaron 386 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a casi un caso diario. El informe del Observatorio registra 46 eventos que afectaron al menos a 6.451 menores de edad durante el primer trimestre del año.

ANT se pronuncia luego de masacre y batalla campal indígena en el Cauca: ‘el ejercicio de la violencia no es el camino





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rescue Recruitment Forced Minor Victim #FARC Forced Recruitment Rights Abuse Conflict Hurt Minors Defence COALICO Violence Prevention FARC Ejército Nacional Villavicencio ICBF Pseudo-Referendum And Camp Round One Pseudo-Referendums Cauca Pseudo-Referendum Genocide And Annihilation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Soldado fue asesinado en ataque con drones atribuido a disidencias Farc en BolívarUn nuevo ataque con drones segó la vida de otro soldado en el país. Se trata de Óscar Enrique Palacios Rivas, quien fue asesinado en la vereda Santa H...

Read more »

Ataques con drones y explosivos dejan un soldado muerto y cinco militares heridos en nueva arremetida armada en BolívarDisidencias de las Farc y Eln serían responsables de dos ataques contra tropas del Ejército en municipios del sur de Bolívar.

Read more »

Luis Javier Suárez supera en goles a Haaland y Mbappé en ligas europeasLuis Javier Suárez es en la actualidad el segundo jugador con más goles anotados en las principales ligas europeas (España, Inglaterra, Francia, Itali...

Read more »

Policía destruyó dos laboratorios de las disidencias de las Farc en San LorenzoLa destrucción genera una afectación superior a los 2.100 millones de pesos para las disidencias.

Read more »