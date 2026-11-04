MinSalud confirma que giros directos a hospitales continúan sin interrupción

El Ministerio de Salud aclaró que los pagos directos a clínicas y proveedores en Colombia se mantienen normales pese al cambio en el mecanismo de reporte de la UPC.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia confirmó oficialmente que los giros directos de recursos financieros hacia hospitales, clínicas y proveedores de servicios y tecnologías en salud continuarán realizándose con total normalidad. Esta garantía se mantiene firme a pesar de la reciente ampliación del plazo establecido para implementar un nuevo mecanismo de reporte de información por parte de las Empresas Promotoras de Salud ( EPS). La entidad estatal precisó que la Resolución 2493, expedida el 29 de octubre de 2026, no tiene como efecto aplazar ni suspender los pagos del sistema de salud colombiano.

Cambios en fechas operativas y estándares técnicos

La medida dictada por el gobierno nacional únicamente modifica la fecha de entrada en operación del nuevo estándar técnico y operativo, la cual ahora comenzará a funcionar efectivamente el 3 de mayo de 2027. Según explicó el Ministerio, esta ampliación temporal permitirá que los diferentes actores del sistema realicen las adecuaciones tecnológicas y las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto del mecanismo. Esta decisión estratégica se tomó porque las entidades del sector necesitan más tiempo para ajustar sus sistemas internos y cumplir con los nuevos reportes exigidos.

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Fortalecimiento del seguimiento financiero en salud

El nuevo modelo busca fortalecer el reporte y seguimiento de la información relacionada con el giro directo de los recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) y los presupuestos máximos (PM). Vale recordar que la UPC es la plata con la que se financian los servicios y tecnologías en salud que contempla el plan de beneficios en salud (PBS) y que cubre a todos los afiliados al sistema de salud en Colombia, del régimen contributivo y del subsidiado. Mientras que los PM son los recursos que gira el Estado para pagar los medicamentos, atenciones y tecnologías en salud que no hacen parte del PBS.

Continuidad de pagos mediante plataformas actuales

Mientras se implementa el nuevo estándar, los pagos continuarán efectuándose mediante los procedimientos y plataformas actualmente habilitados en el país. El ministerio reiteró que la decisión busca garantizar una transición tecnológica ordenada, sin afectar el flujo de recursos hacia los prestadores y proveedores de servicios de salud. En consecuencia, el cambio corresponde exclusivamente al sistema de reporte y no modifica la continuidad de los giros directos, asegurando así la estabilidad operativa de las instituciones médicas.

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Contexto de medidas financieras recientes del Minsalud

Esta decisión hace parte de una serie de medidas que ha tomado el Minsalud sobre el sistema de salud durante este periodo. El pasado 26 de octubre esa cartera decidió prestarles plata a las EPS con la condición de que el dinero no pasará por sus cuentas, sino que irá directo a las clínicas y proveedores que atendieron a los pacientes, es decir, por giro directo. Con la resolución que estableció eso se creó la llamada Línea de crédito directo plan de choque, con la que la Adres (Administradora de Recursos del Sistema de Salud) podrá prestarles dinero a las EPS por una única vez.

Vigilancia de pendientes de atención al paciente

Por otro lado, el gobierno instala una Mesa de Seguimiento para vigilar que los pacientes con pendientes efectivamente reciban su atención médica pendiente. Para lo anterior, el ministerio le pidió a las EPS reportar, entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026, cada medicamento y procedimiento que tenían sin entregar o sin realizar. Allí se detalla qué se ordenó, cuánto falta, por qué no se entregó, quién era el proveedor responsable y cómo se financia, garantizando transparencia en la gestión pública.