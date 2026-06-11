Minsalud desmiente crisis sanitaria y cierre masivo de servicios en el Valle del Cauca

El Ministerio de Salud de Colombia rechaza la declaratoria de emergencia humanitaria en el Valle del Cauca, presentando datos que demuestran estabilidad en la red hospitalaria y un incremento significativo en la financiación.

El Ministerio de Salud de Colombia ha salido al paso de las recientes declaraciones emitidas por la Gobernación del Valle del Cauca, desmintiendo categóricamente la existencia de un cierre masivo de servicios de salud en dicho departamento.

Esta controversia surgió luego de que la administración departamental declarara una emergencia humanitaria, basando su decisión en la supuesta desaparición de cerca de 2.000 servicios sanitarios durante el año 2026. Ante esto, la cartera nacional de salud rechazó estas afirmaciones, asegurando que los datos oficiales no reflejan un colapso de la red hospitalaria ni una situación de abandono institucional, sino que, por el contrario, la red se mantiene operativa y en proceso de optimización.

Para sustentar su posición, el Ministerio presentó cifras detalladas provenientes del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Según el reporte con corte al 6 de junio de 2026, la variación neta de servicios fue de apenas 113, resultado de la apertura de 1.086 nuevos servicios frente al cierre de 1.199.

Esta reducción, que representa solo el 1,56 % de la oferta total habilitada en el Valle del Cauca, es calificada por el Gobierno como un proceso normal de reorganización institucional y actualización de redes de atención. Es fundamental resaltar que la tendencia en los últimos años ha sido de crecimiento: en 2023, 2024 y 2025 se registraron más aperturas que cierres, lo que indica una expansión progresiva de la capacidad instalada.

Además, el Ministerio precisó que la gran mayoría de los cierres, aproximadamente el 75 %, corresponden a consultas externas y no a servicios críticos. En términos específicos, solo se reportaron 25 cierres en internación, 30 en servicios quirúrgicos y 17 en atención inmediata, manteniendo actualmente un total de 7.012 servicios habilitados en el departamento. En relación con la capacidad hospitalaria, el Ministerio subrayó que el Valle del Cauca dispone de una infraestructura sólida para atender a sus habitantes.

Los datos oficiales indican la existencia de 795 camas de cuidado intensivo para adultos, con 176 disponibles; 330 camas de cuidado intermedio, con 98 libres; y un total de 4.484 camas de hospitalización general, de las cuales 1.210 se encuentran vacantes para recibir pacientes. Esta disponibilidad desmiente la tesis del colapso sanitario planteada por el gobierno local.

Asimismo, el Ministerio abordó el tema financiero, señalando que el Valle del Cauca es una de las regiones que más recursos recibe para el aseguramiento en salud. En 2025, el departamento percibió cerca de 10 billones de pesos mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que representa un incremento del 63 % comparado con el año 2022, situándose como el tercer territorio con mayor financiación después de Bogotá y Antioquia.

Finalmente, el Gobierno Nacional puso de relieve que el sistema de salud en el Valle del Cauca no sufre una carencia crítica de fondos, ya que diez prestadores de la región se encuentran entre los 150 más rentables del país, con utilidades superiores a los 500 mil millones de pesos. En cuanto a las inversiones directas, se han destinado más de 1,249 billones de pesos para el fortalecimiento del sistema, incluyendo 534 mil millones para la operación de 962 Equipos Básicos de Salud que ya han impactado a más de 700.000 hogares.

A esto se suman 132 proyectos de infraestructura y dotación por más de 558 mil millones de pesos, la compra de 88 vehículos de transporte asistencial y fondos destinados a la salud mental y el saneamiento financiero de hospitales públicos. El Ministerio concluyó que el debate sanitario debe basarse en datos verificables para evitar generar incertidumbre y pánico innecesario entre la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la garantía del derecho a la salud en todo el territorio





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