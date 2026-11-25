El Ministerio de Salud de Ana María Vesga presenta borrador para bajar al 80 por ciento el giro directo a clínicas, generando debate en el sector salud por el impacto en la liquidez de las EPS y hospitales.

El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por la ministra Ana María Vesga, ha presentado un proyecto de decreto que busca modificar significativamente las reglas que rigen el giro directo de recursos en el sistema de salud colombiano. La propuesta principal consiste en reducir el porcentaje mínimo obligatorio que ciertas Entidades Promotoras de Salud ( EPS) deben transferir directamente a sus prestadores de servicios, disminuyendo la tasa del 90 por ciento actual al 80 por ciento. Esta iniciativa, publicada para comentarios cerca del mediodía del martes, ha generado un debate inmediato y polarizado entre gremios hospitalarios, operadores de aseguramiento y actores clave del sector salud.

Modificación del porcentaje mínimo de giros

El cambio más relevante del nuevo borrador administrativo implica una reducción en la cuota de recursos que las EPS están obligadas a canalizar directamente a las instituciones prestadoras. Actualmente, bajo la normativa vigente impulsada por la administración anterior, algunas EPS deben girar el 90 por ciento de los recursos correspondientes. El proyecto del Minsalud busca bajar esta cifra al 80 por ciento, estableciendo además nuevas prioridades para la distribución de estos fondos. La medida busca ajustar el flujo de caja para garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a clínicas y hospitales, aunque su aplicación específica varía según el régimen y el estado financiero de cada aseguradora.

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Historia normativa y evolución del mecanismo

El giro directo es un mecanismo financiero establecido mediante la Ley 1438 de 2011, que permitió inicialmente transferir los recursos de la Unidad de Salud para el Régimen Subsidiado (UPC) directamente a los prestadores. Posteriormente, la Ley 1608 de 2013 obligó a las EPS bajo vigilancia especial, intervención o liquidación a girar al menos el 80 por ciento de la UPC. El Decreto 2464 de 2013 extendió esta obligación al régimen contributivo. En 2024, el Decreto 489 amplió la exigencia del 80 por ciento a EPS con problemas de patrimonio o medidas de vigilancia, incluyendo también el 80 por ciento de los presupuestos máximos para servicios no cubiertos. Finalmente, la administración de Gustavo Petro elevó este mínimo al 90 por ciento mediante el Decreto 930 de 2026, medida que ahora el Minsalud busca revertir parcialmente.

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Crecimiento explosivo de los recursos transferidos

Las cifras de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), conocida como el banco de la salud, reflejan un aumento considerable en los montos movilizados a través de este mecanismo. En 2023, las transferencias de la UPC por giro directo sumaron COP 22,1 billones. Para 2024, la cifra creció hasta COP 48,1 billones, y en 2025 alcanzó los COP 68,7 billones. Con corte al 17 de noviembre de 2026, los recursos ya superaban los COP 74,7 billones. Este crecimiento ha sido particularmente marcado en el régimen contributivo, que pasó de COP 3,4 billones en 2023 a COP 35,6 billones en 2026, evidenciando la centralidad del mecanismo en la sostenibilidad financiera del sistema.

Razones del Ministerio de Salud y críticas del sector

El Minsalud justifica la reducción del porcentaje obligatorio argumentando que obligar a las EPS a girar el 90 por ciento de los recursos puede limitar demasiado la liquidez que estas manejan para cumplir sus funciones de aseguramiento y gestión. Los actores del sector, incluidos algunos gremios y nombres destacados del área, han recibido la noticia con sorpresa y preocupación, calificando el anuncio como un golpe inesperado. La tensión radica en el equilibrio entre garantizar la puntualidad de los pagos a hospitales, que atienden directamente a los pacientes, y asegurar que las EPS tengan fondos suficientes para operar sus estructuras administrativas y técnicas sin poner en riesgo su viabilidad financiera a largo plazo.