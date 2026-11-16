MinSalud reduce casos de dengue en Quindío con estrategias sanitarias coordinadas

Las autoridades de salud en el departamento del Quindío reportan una caída significativa en la incidencia del dengue durante la vigencia 2025 gracias a labores de limpieza y monitoreo.

El Ministerio de Salud y Protección Social ha elevado el nivel de vigilancia epidemiológica en el departamento del Quindío ante la alternancia de períodos con lluvias intensas y jornadas de calor extremo, factores climáticos quefavorecen la reproducción de mosquitos vectores. Esta alerta sanitaria responde a la necesidad de prevenir resurgimientos de enfermedades como el dengue, especialmente en zonas donde la infraestructura de alcantarillado y la acumulación de agua estancada pueden convertirse en focos de infección.

Casos de Dengue en Quindío 2024 vs 2025

La situación epidemiológica actual se enmarca dentro de un contexto de descenso sostenido en la cifra de afectados, aunque se mantiene la cautela necesaria para evitar rebrotes. En la vigencia 2024, la región experimentó un pico crítico con más de 7.200 casos registrados, una cifra elevada que requirió una respuesta inmediata y masiva de los equipos sanitarios.

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Como consecuencia de las medidas implementadas, en el año 2025 la incidencia bajó drásticamente a 838 casos, demostrando la eficacia de las intervenciones. Actualmente, las autoridades reportan que hasta el momento se han confirmado 455 casos activos, lo que indica una tendencia a la baja que continúa monitoreándose día a día para garantizar la estabilidad sanitaria de la población.

Despliegue de Equipos ETV en Municipios Clave

Los equipos de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) se han desplazado activamente hacia los municipios con mayor incidencia de casos, identificando áreas prioritarias para la intervención. Las localidades de Montenegro, Quimbaya, Calarcá y Circasia han sido designadas como zonas críticas donde se concentran los esfuerzos de control vectorial.

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Esta movilización de personal técnico permite realizar visitas domiciliarias y monitoreo ambiental en tiempo real, asegurando que las medidas preventivas lleguen directamente a los hogares con mayor riesgo. La presencia física de los equipos en terreno facilita la identificación temprana de criaderos y la educación directa a los habitantes sobre cómo proteger sus entornos.

Prevención: Lavado de Tanques y Recolección de Lluantas

El llamado central de la comunidad y las autoridades de salud se enfoca en el lavado exhaustivo de los tanques de almacenamiento de agua, una medida esencial para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades. Los equipos de la dependencia recolectan diariamente las llantas abandonadas en lotes baldíos, ya que estos residuos acumulan agua de lluvia y se convierten en sitios ideales para el ciclo reproductor del mosquito.

Se ha insistido fuertemente en la técnica de lavado de tanques y en las jornadas educativas con la comunidad para que los ciudadanos comprendan la importancia de la limpieza preventiva. La recolección de inservibles es fundamental, ya que la acumulación de agua en estos objetos inicia el ciclo biológico del vector, perpetuando la transmisión de virus como el dengue en la región.

Articulación Interinstitucional y Respuesta Rápida

Además del trabajo de los ETV, se han realizado pruebas rápidas en terreno para confirmar casos sospechosos y activar el tratamiento oportuno. En los albergues establecidos para personas desplazadas por el clima o la enfermedad, se ha venido haciendo ese mismo trabajo de control, no solo con los equipos de ETV, sino que también con los equipos de respuesta inmediata y el sistema de atención de alerta temprana.

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Este es un trabajo articulado que vincula a las alcaldías locales, los planes locales de prevención y, obviamente, con los equipos de trabajo del departamento del Quindío. La coordinación interinstitucional permite una respuesta unificada y eficiente, asegurando que ningún municipio quede desatendido frente a la amenaza sanitaria que representa la alternancia climática de lluvias y calor.