El gobierno colombiano inicia procesos administrativos contra Starlink y operadoras por el uso no autorizado de internet y telefonía móvil dentro de establecimientos penitenciarios.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció oficialmente la apertura de actuaciones administrativas y la formulación de cargos formales contra Starlink Colombia S.A.S. por el presunto incumplimiento de las normas que prohíben las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios del país. Esta medida administrativa representa un paso determinante en la estrategia gubernamental para desmantelar las redes de comunicación ilegal que operan dentro de las cárceles, las cuales han sido utilizadas históricamente para coordinar actividades criminales desde la reclusión.

Origen de la Investigación en La Picota

Las investigaciones que derivaron en esta decisión severa tuvieron su origen en hallazgos concretos realizados durante los operativos de seguridad ejecutados principalmente en la cárcel La Picota de Bogotá. Durante estas diligencias, las autoridades lograron decomisar una cantidad significativa de equipamiento prohibido que incluía 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas de Starlink y 38 módems, además de otros dispositivos electrónicos diseñados para facilitar el contacto entre los internos y el exterior.

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El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) confirmó que las verificaciones técnicas realizadas por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) identificaron conexiones a internet mediante redes wifi suministradas por Starlink en cuatro centros penitenciarios específicos. Estos centros son La Picota en Bogotá, Bellavista en Bello (Antioquia), Acacías en Meta y Las Heliconias en Florencia (Caquetá), lo que demuestra una presencia técnica activa y no autorizada en varias regiones del territorio nacional.

Posición del Gobierno y Responsabilidades Legales

A través de su cuenta en X, el mandatario enfatizó que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley recae en todos los actores involucrados, incluyendo a los operadores de telecomunicaciones, el MinTIC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública. El mensaje del presidente fue claro al declarar que se acabó el periodo de tolerancia y que cualquier entidad o persona que no cumpla con sus obligaciones legales deberá responder ante la justicia colombiana.

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El MinTIC aclaró que su investigación busca determinar si Starlink Colombia S.A.S. adoptó las medidas técnicas necesarias para evitar que sus servicios fueran utilizados para establecer comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos de reclusión. La obligación legal de atenuar las señales de telecomunicaciones que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios está estrictamente contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, norma que fue incorporada y reforzada mediante la Ley 1709 de 2014.

Otros Operadores Bajo Investigación Administrativa

Además de Starlink, el proceso administrativo se extiende a cuatro operadores móviles principales que también enfrentan acusaciones por el presunto incumplimiento de las medidas de control. Estas empresas son Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (conocida comercialmente como Movistar), Comunicación Celular S.A. (Comcel-Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil-Colombia Telecomunicaciones (Tigo).

En el caso específico de estos cuatro operadores móviles, las investigaciones se concentran en el presunto incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la eliminación o restricción de las señales móviles dentro de la cárcel La Picota. Las autoridades esperan que las audiencias y los procedimientos administrativos determinen la magnitud de la negligencia técnica o operativa que permitió la filtración de las señales de comunicación hacia el interior de las celdas.

Impacto en la Seguridad Penitenciaria Nacional

Esta iniciativa del gobierno colombiano busca establecer un precedente claro sobre la responsabilidad civil y administrativa de las empresas de telecomunicaciones en materia de seguridad nacional y orden público. Al exigir la desactivación inmediata de todas las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente y la restricción de cualquier conexión satelital no autorizada, las autoridades pretenden cortar el flujo de información que sustenta las estructuras criminales dentro del sistema penitenciario.

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Los resultados de estas actuaciones administrativas tendrán consecuencias directas sobre la operatividad de las empresas investigadas y fortalecerán el marco regulatorio para futuras inspecciones en otros centros de reclusión. La transparencia en la investigación y la aplicación estricta de la ley son fundamentales para restaurar el control territorial y la seguridad jurídica en los establecimientos penitenciarios del país.