El Ministerio de las TIC pide la suspensión de la cuenta de Gustavo Petro en X. El gobierno justifica la medida por posibles llamados a la violencia tras unas declaraciones.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) formalizó una solicitud dirigida a la red social X para que suspenda la cuenta oficial del expresidente Gustavo Petro. Esta acción busca restringir el acceso al perfil @petrogustavo debido a la presunta incitación a la violencia contenida en publicaciones recientes. La petición representa un escalón significativo en el conflicto entre el Ejecutivo y la oposición, trasladando el debate político al ámbito regulatorio digital.

Solicitud basada en publicaciones de noviembre

La carta enviada al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X se fundamenta en un mensaje publicado el 21 de noviembre por el expresidente. En dicho texto, Petro exigió públicamente al pueblo colombiano que exigiera la renuncia del ministro Abelardo Sánchez. La publicación incluía un fragmento del video de un discurso pronunciado el 19 de noviembre en la ciudad de Cali, durante las jornadas de protesta organizadas por la oposición.

Also read MinTIC pide a X suspender la cuenta de Gustavo Petro por “posible incitación a la violencia”

En ese discurso, Petro instó a los manifestantes a actuar en las calles y de inmediato, lo que el MinTIC interpreta como una llamada directa a la inestabilidad institucional. El ministerio argumenta que estas acciones contravienen las normas de la plataforma sobre contenido violento. Además, la entidad gubernamental señaló a X que debe considerar el amplio alcance del perfil, la gran cantidad de seguidores y la inclusión de Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Presión internacional y apoyo de Washington

La iniciativa del gobierno colombiano obtuvo un respaldo inmediato desde Estados Unidos. La congresista republicana María Elvira Salazar envió una carta a Elon Musk el lunes siguiente, instando a la eliminación de la cuenta del expresidente colombiano. La legisladora, de origen latino, afirmó que Petro realiza llamados explícitos al derrocamiento del gobierno colombiano por medios violentos.

Advertisement

Salazar sostuvo que estos mensajes violan las reglas de integridad de X, las cuales prohíben el uso de la plataforma para manipular o interferir en procesos electorales y cívicos. En su correspondencia, la congresista acusó a Petro de intentar destruir la democracia al enviar a sus seguidores a las calles, etiquetándolos como matones. Esta no es la primera vez que se exige la sanción de Petro en la red social; en septiembre de 2025, el expresidente Álvaro Uribe, a través de su representante legal Germán De la Espriella, realizó una solicitud similar.

Reacciones de expertos y analistas políticos

Néstor Restrepo, experto en comunicación política y profesor de la Universidad Eafit, criticó fermemente la postura del MinTIC. Restrepo argumentó que un gobierno no tiene la facultad de generar límites, controles o sugerir a una organización privada que no le abra el micrófono a un opositor. Consideró que la discusión sobre la intención de golpear al Estado pertenece al terreno del discurso político y que los conflictos deben resolverse mediante medidas jurídicas, no mediante la censura digital.

Por su parte, la analista política María Lucía Jaimes señaló que la carta del MinTIC es un mensaje claro a la oposición. Explicó que X no suele procesar solicitudes mediante cartas externas, sino que actúa sobre reportes realizados directamente en la plataforma. Jaimes planteó que esta situación podría beneficiar a Petro al permitirle presentarse como víctima de persecución política, una narrativa que se suma a otras medidas como la revisión de los esquemas de protección de la UNP a periodistas como Daniel Coronell.

Comparación con el caso Donald Trump

Los expertos compararon inevitablemente este incidente con la suspensión de la cuenta de Donald Trump. El 8 de enero de 2021, dos días después del asalto al Capitolio, Twitter suspendió a Trump citando el riesgo de incitación a la violencia. Elon Musk restableció la cuenta en noviembre de 2022 tras consultar a sus usuarios. Jaimes destacó que la diferencia principal radica en que en el caso de Petro la iniciativa proviene de una entidad del Estado, mientras que en el de Trump fue una decisión interna de la propia plataforma.

Advertisement

El núcleo del debate reside en si el Estado está denunciando un contenido que incita a la violencia o si intenta restringir una expresión política protegida. Aunque el gobierno no está obligado a callar si cree que hay incitación, este caso difiere de precedentes anteriores. El MinTIC cita una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre de 2026, que ordenó a Petro retirar publicaciones específicas sobre presuntas irregularidades electorales. Sin embargo, en ese caso fue un juez quien revisó los mensajes concretos, mientras que ahora un ministerio pide evaluar la suspensión total de la cuenta del expresidente.

Finalmente, los analistas señalan una arista crítica en esta disputa: si el estándar para pedir el cierre de una cuenta es un llamado a la salida anticipada de un gobierno, este criterio debería aplicarse de manera uniforme a todos los sectores políticos. La solicitud del MinTIC plantea preguntas fundamentales sobre la autonomía de las plataformas digitales y los límites de la supervisión gubernamental en el espacio público virtual.