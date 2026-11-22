El Ministerio de las TIC en Colombia solicita a X la suspensión de la cuenta de Gustavo Petro por supuesta incitación a la violencia, citando publicaciones recientes.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) ha presentado una solicitud formal ante la plataforma de redes sociales X para la suspensión inmediata de la cuenta oficial @petrogustavo. Esta acción administrativa se basa en la presunta violación de las normas de la red social relacionadas con la incitación a la violencia y la desestabilización de las instituciones del Estado colombiano.

Detalles de la Solicitud y Publicaciones Implicadas

La entidad gubernamental dirigió el reclamo al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X, argumentando que el contenido difundido por el expresidente Gustavo Petro constituye una amenaza directa para la estabilidad nacional. El MinTIC señala que las publicaciones analizadas no solo promueven la agitación social, sino que podrían facilitar acciones que atentan contra la soberanía y el orden constitucional vigente en el país.

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El foco principal de la denuncia recae en un mensaje publicado por Petro la mañana del 21 de noviembre, en el cual exigió al pueblo colombiano que reclamara la renuncia de Abelardo de la Espriella. Esta solicitud se acompañó de un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido inicialmente por el usuario @AlejoToroAnt, titular del representante a la Cámara Alejandro Toro, quien amplió la visibilidad del contenido viral.

Dentro del material audiovisual se encuentran fragmentos de una intervención realizada por el expresidente el 19 de noviembre durante un evento en Cali. En dicho registro, Petro manifestó explícitamente que la estrategia adecuada es actuar en las calles de manera inmediata, sugiriendo que la ciudadanía debe asumir la responsabilidad de restaurar lo que él denomina democracia real mediante la presión colectiva.

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Contexto Político y Antecedentes Legales

Este anuncio institucional surge tres días después de que Gustavo Petro hiciera un llamado público para no esperar el voto, instando a la población a actuar en las calles contra un gobierno que calificó como ilegítimo. Petro ha promovido tendencias en la plataforma para desconocer el mandato y la presidencia de Abelardo de la Espriella, quien venció legalmente a Iván Cepeda en los comicios recientes.

El MinTIC hizo referencia a una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre de 2026, la cual ordenó previamente la retirada de publicaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales. Además, la cartera de gobierno pidió a X considerar el alcance del perfil presidencial y la inclusión de Petro en la lista OFAC al evaluar la solicitud de suspensión, destacando la gravedad de las acusaciones.

Las autoridades también recordaron el estallido social de 2021, en el cual Petro participó como principal agitador de ataques contra la fuerza pública, incluyendo la quema de unidades de la Policía en Bogotá. El ministerio argumenta que las redes sociales juegan un papel crucial en la convocatoria de estas movilizaciones, las cuales históricamente han estado acompañadas de violencia, bloqueos prolongados y daños a bienes.

Impacto en la Estabilidad Institucional

La carta del ministerio enfatiza que la plataforma digital no debe convertirse en un instrumento para divulgar planes antidemocráticos. Según el documento, las expresiones de Petro representan un llamado a incrementar la presión colectiva, lo cual contraviene las disposiciones de X sobre la difusión de contenidos violentos. La entidad sostiene que estas acciones buscan deslegitimar el actual gobierno.

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Desde su derrota electoral, Petro ha insistido sin pruebas en que los comicios fueron robados, a pesar de que investigaciones periodísticas, como las de Noticias Caracol, han evidenciado intentos del gobierno anterior de acceder a datos confidenciales del censo electoral. Estas acciones incluyeron supuestos intentos de hackeo a la Registraduría Nacional y la infiltración de esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.

La solicitud al equipo de cumplimiento de X busca prevenir daños mayores a la infraestructura pública y la seguridad ciudadana. Al mencionar la cantidad de seguidores y la influencia del perfil, el MinTIC busca que la plataforma entienda el impacto masivo de las publicaciones. La espera por la respuesta de X marca un punto de inflexión en la disputa digital por la legitimidad política en Colombia.