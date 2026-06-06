Mirra Andreeva conquista Roland Garros 2026 y se convierte en la campeona más joven del torneo en 34 años

La tenista rusa de 19 años, guiada por la legendaria Conchita Martínez, derrota a la polaca Maja Chwalinska (6-3, 6-2) y se alza con su primer Grand Slam, rompiendo récords de edad y nacionalidad en el Abierto de Francia.

En la edición 2026 del Abierto de Francia, la joven tenista rusa Mirra Andreeva se coronó como la nueva reina de Roland Garlos, logrando su primer título de Grand Slam a la edad de 19 años.

En una final que se desarrolló el 6 de junio, la rusa dispatchó a la polaca Maja Chwalinska con un marcador de 6-3, 6-2, en apenas una hora y veintidós minutos de juego. Con este triunfo, Andreeva se convirtió en la campeona más joven en conquistar el torneo desde que Monica Seles lo hiciera en 1992 y, al mismo tiempo, la primera rusa en levantar la copa Suzanne Lenglen desde la época de Maria Sharapova en 2014.

El partido arrancó con ambos servicios algo vacilantes, pero la rusa tomó la iniciativa en el séptimo juego del primer set y, a partir de ahí, mantuvo una racha de nueve golpes consecutivos que descolocaron a su rival. En el segundo set, aunque Chwalinska intentó reaccionar y redujo la diferencia al romper el saque una vez, la presión de la derecha potente y la consistencia defensiva de Andreeva fueron decisivas, cerrando el encuentro sin mayores sobresaltos





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