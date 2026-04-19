Misión de la OEA Alerta sobre Amenazas a Candidatos y Vandalismo Previo a Elecciones en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la OEA expresa profunda preocupación por amenazas de muerte a candidatos presidenciales y vandalismo en sedes de campaña en Colombia a seis semanas de las elecciones del 31 de mayo. Se incrementan las medidas de seguridad y se despliegan observadores internacionales ante un clima electoral tenso.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/ OEA ) ha manifestado su profunda inquietud ante las recientes amenazas de muerte dirigidas a candidatos presidenciales en Colombia y los actos de vandalismo perpetrados contra sedes de campaña. Esta grave situación se presenta a tan solo seis semanas de la contienda electoral programada para el 31 de mayo, un periodo crítico que exige un ambiente de tranquilidad y garantías para todos los participantes.

La MOE/OEA ha alertado que estos eventos crean un clima de inestabilidad que pone en riesgo la legitimidad y la transparencia del proceso democrático. La organización tiene conocimiento de que múltiples candidaturas se han visto afectadas por intimidaciones y amenazas directas, lo que agrava un panorama electoral ya de por sí marcado por incidentes de extrema gravedad. Un ejemplo reciente y trágico fue el atentado ocurrido en junio de 2025 contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien lamentablemente falleció dos meses después a causa de las heridas sufridas. Este tipo de actos violentos siembra el miedo y la desconfianza entre la ciudadanía y los aspirantes, dificultando el desarrollo normal de la campaña y la libre expresión del voto. El ambiente de seguridad se encuentra particularmente tenso debido a las denuncias cruzadas de amenazas entre diferentes sectores políticos. Destaca la revelación del viernes, en la que se afirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos posee información sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato oficialista Iván Cepeda, quien se encuentra liderando las encuestas de intención de voto. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) ha denunciado un presunto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dirigido contra la candidata Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático. Asimismo, otros aspirantes, como el ultraderechista Abelardo de la Espriella, también han comunicado haber recibido amenazas, evidenciando la amplitud y diversidad de los sectores afectados por este preocupante fenómeno. La declaración de la misión electoral se produce en un momento crucial, justo después de que las autoridades colombianas anunciaran la implementación de nuevas medidas destinadas a fortalecer la seguridad del proceso electoral. Entre estas medidas se incluye la oferta de una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 275.000 dólares) para aquellos ciudadanos que proporcionen información que permita prevenir posibles atentados contra los candidatos presidenciales. El objetivo de estas acciones es anticipar y neutralizar cualquier intento criminal que busque desestabilizar el certamen electoral. Las autoridades han recordado que desde hace un año se encuentra vigente el Plan Democracia, una estrategia integral que involucra el despliegue estratégico de la fuerza pública y una sólida coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. La MOE/OEA, reafirmando su compromiso con la observación electoral imparcial y objetiva, ha anunciado que desplegará un contingente de aproximadamente 90 observadores en Colombia para supervisar las elecciones del 31 de mayo. Esta será su vigésimo quinta misión electoral en el país, lo que subraya su larga trayectoria y dedicación al acompañamiento de los procesos democráticos en la región. La presencia de estos observadores busca aportar transparencia y confianza en el desarrollo de los comicios, así como documentar y reportar cualquier irregularidad que pueda surgir





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