Misión de observación electoral de la Unión Europea: propuesta del mandatario de entregar el software de escrutinio sería técnicamente inviable y podría generar vulnerabilidades en el proceso electoral

La misión de observación electoral de la Unión Europea advirtió que la propuesta del mandatario de entregar el software de escrutinio sería técnicamente inviable y podría generar vulnerabilidades en el proceso electoral. Además, la misión reiteró que el sistema electoral colombiano cuenta con garantías de seguridad y que el modelo electoral colombiano tiene un componente mayoritariamente manual, lo que permite verificar directamente los resultados.

La misión de observación electoral de la Unión Europea advirtió que la propuesta del mandatario de entregar el software de escrutinio sería técnicamente inviable y podría generar vulnerabilidades en el proceso electoral.

Además, la misión reiteró que el sistema electoral colombiano cuenta con garantías de seguridad y que el modelo electoral colombiano tiene un componente mayoritariamente manual, lo que permite verificar directamente los resultados. La misión europea también informó que cuenta con especialistas en tecnología electoral que han acompañado las presentaciones realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el funcionamiento de los programas informáticos utilizados en las elecciones





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