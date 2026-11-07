Misión ONU en Colombia: Enfoque en paz y preocupaciones presupuestales

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, destaca avances en la implementación del Acuerdo de Paz mientras alerta sobre la seguridad de los firmantes y los recortes financieros que amenazan su cumplimiento integral.

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ha establecido un tono de diálogo constructivo con la Casa de Nariño al inicio de su décimo renovación consecutiva de mandato. Esta reafirmación del apoyo internacional llega en un momento crucial para la estabilidad política del país, donde la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 enfrenta desafíos sin precedentes bajo la actual administración.

La frase clave que define esta nueva etapa es que existe "entendimiento para la implementación del Acuerdo de Paz", una declaración que busca proyectar estabilidad frente a las tensiones internas. Sin embargo, esta posición oficial se contrapone con las advertencias urgentes que la organización internacional tiene sobre el terreno, particularmente en lo relativo a la protección de más de 11.000 firmantes del acuerdo y la sostenibilidad financiera de las instituciones creadas en La Habana.

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Reestructuración y nuevo enfoque de la misión

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió mantener este proceso, pero la Misión de Verificación ha debido ajustar sus prioridades operativas tras quedar fuera de su margen de acción la verificación directa de la reforma rural. Jenča ha aclarado que este aspecto constituye un compromiso exclusivo del Estado colombiano, lo que obliga a reestructurar el abordaje del nuevo periodo hacia dos ejes fundamentales.

El foco principal de la misión se trasladó a la reincorporación social, política, económica y comunitaria de los y las excombatientes. Paralelamente, se ha intensificado la vigilancia sobre las garantías de seguridad para los y las firmantes de paz, las comunidades y las organizaciones que dependen de la protección estatal para ejercer sus derechos sin temor a represalias.

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Tensión con la JEP y reunión del 12 de noviembre

El relacionamiento entre el Ejecutivo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha estado marcado por tensiones presupuestales, un escenario que podría experimentar un distanciamiento significativo con la convocatoria de una reunión clave. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha convocado a la instancia de articulación del Gobierno para mantener un diálogo directo con el tribunal especial, buscando suavizar el clima de confrontación institucional.

Este encuentro está programado para el próximo 12 de noviembre y su agenda será estricta, girando en torno a la operatividad del cumplimiento de las sentencias que ya han sido ordenadas por la JEP. La participación de instituciones como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad para las Víctimas (UARIV) será esencial para asegurar el cumplimiento de las sanciones propias del tribunal.

Viviane Morales, alta comisionada para la paz quien recibió oficialmente el cargo el pasado 4 de noviembre, tendrá la dirección principal de este encuentro histórico con el Gobierno Nacional. Además, se suma un mensaje simbólico de apertura institucional al asistir el jefe de la JEP a un encuentro interinstitucional convocado por las altas cortes, donde también participará la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

Preocupaciones financieras y seguridad en las regiones

A pesar de los avances diplomáticos, las mayores inquietudes de la Misión de Verificación permanecen intactas en materia de seguridad y recursos económicos. Jenča ha expresado su preocupación por la reducción de recursos destinados a agencias cruciales para la implementación del acuerdo, una situación financiera que limita la capacidad de respuesta estatal ante las amenazas persistentes.

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En las regiones, la situación descrita por el jefe de la misión es crítica, requiriendo un reforzamiento inmediato de los esquemas de protección. Los firmantes de paz enfrentan una presión enorme por parte de grupos armados ilegales, quienes han continuado con asesinatos que generan cifras alarmantes y desestabilizan los procesos de reconciliación en el territorio nacional.

La realidad sobre el terreno exige que la "verdadera implementación" del mandato constitucional trascienda el discurso político. La comunidad internacional, representada por la ONU, mantiene su alerta roja ante la falta de protección efectiva, instando al Gobierno de Abelardo de la Espriella a priorizar la vida de los ciudadanos comprometidos con la paz sobre las discusiones presupuestarias.