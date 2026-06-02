Misiones internacionales desmienten denuncias de fraude en primera vuelta presidencial colombiana

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Centro Carter confirmaron la transparencia del proceso electoral del 31 de mayo, contradiciendo las acusaciones de fraude del oficialismo.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia , celebrada el 31 de mayo, concluyó con una contundente victoria de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo más de 10 millones 300 mil votos, muy por encima de sus competidores.

Sin embargo, el ambiente postelectoral se vio empañado por declaraciones del presidente Gustavo Petro y su candidato aliado Iván Cepeda, quienes denunciaron públicamente un presunto fraude en el proceso. Estas acusaciones, que circularon ampliamente en redes sociales y medios afines, generaron incertidumbre entre la ciudadanía y pusieron en entredicho la legitimidad de los resultados. En este contexto, las misiones de observación internacional desplegadas en el país cobraron un rol fundamental para esclarecer la transparencia de los comicios.

Colombia tiene una historia de tensiones postelectorales, y la presencia de observadores de la Unión Europea y del Centro Carter, que han seguido el proceso desde la firma del acuerdo de paz en 2016, se ha vuelto un pilar de confianza para la ciudadanía. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, liderada por Esteban González Pons, fue categórica al desmentir cualquier irregularidad.

González Pons afirmó que podemos descartar cualquier manipulación de los datos, del preconteo y del escrutinio, y señaló que ningún candidato ha presentado formalmente denuncias sustentadas. El informe preliminar de la UE destacó la organización técnica de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la participación masiva de los colombianos, que superó las expectativas. Los observadores europeos verificaron una muestra aleatoria de mesas de votación, revisaron las actas y las cadenas de custodia, y no encontraron anomalías.

Además, señalaron que los sistemas electrónico y manual de escrutinio se complementaron adecuadamente. Por su parte, el Centro Carter, encabezado por Jennie Lincoln, elogió el desarrollo pacífico de la jornada y calificó a la Registraduría como una institución profesional con amplia experiencia. Lincoln hizo un llamado a todos los actores políticos a respetar la labor de las comisiones escrutadoras y recordó que el proceso está funcionando como debe.

La misión estadounidense destacó la alta afluencia de votantes y la transparencia en la transmisión de resultados. Más allá de las declaraciones, el respaldo de los observadores internacionales tiene un peso significativo en la democracia colombiana. Colombia ha mantenido una larga tradición de aceptación de los resultados electorales, incluso en contextos de alta polarización.

Esta vez, las elecciones se celebraron bajo la amenaza de grupos armados en algunas regiones, lo que pone de relieve la importancia del voto libre como herramienta de construcción de paz. La respuesta de las misiones internacionales no solo desestima las acusaciones infundadas, sino que refuerza la institucionalidad del país. Los expertos consideran que las denuncias sin pruebas pueden erosionar la confianza ciudadana, por lo que es fundamental que los líderes políticos actúen con responsabilidad.

La mayoría de los candidatos, excepto los del oficialismo, han reconocido los resultados. De cara a la segunda vuelta prevista para junio, es imperativo que todos los actores respeten el veredicto de las urnas. En las próximas semanas, se espera que los observadores entreguen informes finales con recomendaciones para futuros procesos electorales, pero por ahora el mensaje es claro: las elecciones del 31 de mayo fueron transparentes y confiables.

La labor de la Registraduría y el acompañamiento internacional han sido clave para disipar dudas y fortalecer la democracia colombiana





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