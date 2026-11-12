Misiorowski y Schlittler ganan Cy Young de la MLB en votación unánime

Jacob Misiorowski y Cam Schlittler reciben el Cy Young de forma unánime, liderando a sus equipos en la temporada regular y playoffs con registros históricos.

La Major League Baseball (MLB) confirmó el miércoles que Jacob Misiorowski de los Cerveceros de Milwaukee y Cam Schlittler de los Yankees de Nueva York son los ganadores unánimes de los premios Cy Young en sus respectivas ligas. Este reconocimiento anual, que otorga la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), distingue al lanzador más destacado de la temporada regular en la Liga Nacional y la Liga Americana. Ambos atletas consiguieron los 30 votos al primer lugar, asegurando el honor en su primer año completo como iniciadores en las Grandes Ligas, después de haber sido promovidos a mitad de la campaña del año 2025.

Logros históricos de Jacob Misiorowski

Jacob Misiorowski lideró la totalidad de las Grandes Ligas en ponches durante la temporada regular con un total de 252 strikeouts. Su rendimiento estadístico se completó con una marca de victorias y derrotas de 16-5 y una efectividad (ERA) de apenas 1,80 carreras limpias, la mejor de la competición. El lanzador también estableció un nuevo récord de velocidad para un abridor, registrando una bola rápida que alcanzó los 105,5 mph, equivalente a 170 kilómetros por hora. Conocido popularmente como "The Miz", este jugador de 24 años de nacionalidad estadounidense demostró una dominance física sin precedentes en el montículo.

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El impacto de Misiorowski se extendió más allá de la temporada regular, siendo fundamental en la consecución del campeonato. Los Cerveceros de Milwaukee conquistaron el pasado mes la primera Serie Mundial de su historia, y el abridor fue el pitcher en el primer y quinto juego de la serie. Durante el partido inaugural, se convirtió en el lanzador más joven desde 1997 en ganar ese encuentro específico. Además, abrió el juego con la bola más rápida jamás lanzada en la historia del Clásico de Otoño, alcanzando los 103,5 mph (166,5 km/h). En el decisivo quinto partido, Misiorowski lanzó cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras, cediendo solo dos hits y registrando dos ponches para sellar el título.

Dominio de Cam Schlittler en la Liga Americana

En la contraparte de la competencia, Cam Schlittler de los Yankees de Nueva York lideró la Liga Americana con 14 victorias y 6 derrotas. Su efectividad de 1,95 carreras limpias fue la mejor de su liga, respaldada por 239 ponches a bateadores rivales. Una de sus características más notables fue su consistencia en la limitación de anotaciones opuestas, ya que permitió solo una carrera o menos en 21 de sus aperturas. Esta cifra representa la mayor cantidad en toda la MLB, destacando su capacidad para mantener el control del juego desde el inicio.

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A pesar del reconocimiento individual excepcional, el desempeño de los Yankees de Nueva York en los playoffs terminó antes de lo previsto. El equipo alcanzó la postemporada y logró ganar su serie de comodín contra los Boston Red Sox. Sin embargo, su campaña finalizó al ser barridos 3-0 por los Tampa Bay Rays en la Serie Divisional de la Americana. Este resultado contrasta con la excelencia regular de Schlittler, cuyo equipo no pudo avanzar hasta las series finales del campeonato.

Reconocimientos a relevistas destacados

Además de los premiados por su labor como iniciadores, la MLB también otorgó los primeros premios al Relevista del Año de la temporada. Mason Miller, jugador de los San Diego Padres, y Louis Varland, de los Toronto Blue Jays, fueron los galardonados en sus respectivas ligas. Al igual que los ganadores del Cy Young, estos premios fueron votados por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, reconociendo el impacto crucial de los pitchers de bullpen en la estrategia moderna del béisbol.

El éxito de los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Mundial también incluyó brillantes actuaciones de sus compañeros. William Contreras se adjudicó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, marcando un hito histórico para la franquicia. Este conjunto de reconocimientos subraya la importancia de la evaluación individual dentro del contexto del éxito colectivo, estableciendo nuevos estándares para las futuras temporadas de la liga profesional.