Miss AI Universe 2026: El certamen virtual que redefine la belleza

Descubre los detalles de Miss AI Universe 2026, el concurso internacional con candidatas de IA de 70 países que analiza el tecnofeudalismo y la identidad digital.

Miss AI Universe se ha consolidado como una plataforma internacional donde las candidatas son modelos generadas por inteligencia artificial, eliminando la necesidad de ensayos físicos o viajes para representar a sus naciones. Para su edición de 2026, el certamen cuenta con participantes de más de 70 países, estableciendo un precedente en la industria del entretenimiento digital. La dinámica mantiene la estructura tradicional de los concursos, comenzando con 71 modelos iniciales que se reducen a 25 seleccionadas, luego a 12 semifinalistas y finalmente a seis candidatas para la gala de coronación.

Proceso Selectivo y Causas Sociales

Cada personaje representa una causa social vinculada a la educación, la salud, la equidad o la conservación ambiental, integrando un componente activista en su diseño digital. A diferencia de los concursos tradicionales, estas candidatas no existen físicamente, lo que permite una producción de contenido sin las limitaciones biológicas o logísticas habituales. El proceso de eliminación se basa en la interacción digital y la capacidad del personaje de conectar con la audiencia a través de sus plataformas virtuales.

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La Representante Colombiana Marya Tiglao Pulgarín

La representante de Colombia es Marya Tiglao Pulgarín, un personaje digital diseñado con características visuales específicas y centrado en la protección de los ecosistemas y el apoyo a comunidades defensoras de la naturaleza. Su perfil en redes sociales muestra una vida aparentemente activa, con publicaciones de fotografías, interacciones con otras candidatas y respuestas a comentarios que elogian su apariencia física. Sin embargo, detrás de esta aparente espontaneidad existen equipos que diseñan su rostro, producen sus imágenes y definen sus movimientos para gestionar la relación con la audiencia.

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Concepto de Tecnofeudalismo Digital

El economista griego Yanis Varoufakis define el tecnofeudalismo como un sistema donde las grandes empresas tecnológicas controlan las plataformas digitales, estableciendo reglas de acceso y administrando los datos generados por los usuarios. En esta estructura, los usuarios aportan información y atención que aumentan el valor de estos espacios, muchas veces sin recibir remuneración directa, similar a la dependencia de los campesinos medievales respecto a los señores feudales. Miss AI Universe ilustra esta dinámica, ya que las modelos virtuales dependen completamente de herramientas y servidores administrados por terceros corporativos.

Estándares de Belleza y Mercancía Digital

La inteligencia artificial permite crear personajes que no envejecen, no necesitan descanso y pueden adaptarse a diferentes campañas publicitarias según las necesidades de quienes las administran. Esto transforma la belleza en un producto comercializable y la identidad en una mercancía controlable, desvinculada de la realidad física y las consecuencias sociales de los cuerpos humanos. La capacidad de moldear constantemente la imagen de las candidatas refleja la concentración de poder en manos de las plataformas que poseen la infraestructura necesaria para mantener su existencia digital.