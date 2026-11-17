Las 116 delegadas de Miss Universo 2026 se concentran en San Juan. Conoce las fechas clave, la nueva corona y el impacto económico del certamen en la isla.

Las 116 candidatas del certamen Miss Universo 2026 ya llegaron a Puerto Rico para participar en una edición histórica que conmemora los 75 años de existencia del concurso de belleza internacional. La organización Miss Universe Organization (MUO) confirmó oficialmente la llegada de las últimas representantes, quienes procedían de Albania, Rusia, Sierra Leona y Tanzania, completando así la concentración oficial de todas las delegadas.

Las concursantes, provenientes de los cinco continentes, se encuentran hospedadas en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado en el sector de Condado en San Juan. Este complejo hotelero servirá como base de operaciones para las participantes hasta el próximo 25 de noviembre, durante el cual asistirán a una agenda extensa de actividades programadas específicamente para esta celebración especial.

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Presentadores confirmados y cronograma oficial

La Miss Universo 2026 se desarrollará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, con un calendario estructurado en tres jornadas principales que comenzarán el 21 de noviembre. La Miss Universe Organization anunció en un comunicado reciente que el reconocido presentador de televisión Mario López y R'Bonney Gabriel, quien ostenta el título de Miss Universo 2022, actuarán como presentadores oficiales de la gran final.

La primera jornada competitiva programada es la exhibición de Traje Nacional, prevista para el 21 de noviembre. Esta actividad dará paso a la competencia preliminar, que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre. La expectativa del certamen concluirá el martes 24 de noviembre con la gran final y la ceremonia de coronación, donde se anunciará a la sucesora de la reina actual.

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La nueva corona El Resplandor del Legado Eterno

Una de las piezas destacadas de esta edición número 75 es la nueva corona, bautizada con el nombre de El Resplandor del Legado Eterno. Esta joya de alta gama fue diseñada por George Wittels, quien contó con la colaboración de Maison d'OR, una casa privada de joyería con sede en París. El diseño busca representar el legado y la trayectoria del concurso durante sus siete décadas y media de historia.

La joya está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes de talla brillante. La creación representa un esfuerzo significativo por honrar la tradición del evento mientras se introduce un estándar de lujo contemporáneo. La presentación de esta corona forma parte integral de la narrativa visual y simbólica que la organización ha construido para esta celebración bicentenaria parcial.

Impacto turístico y económico en la isla

Puerto Rico ha sido sede de Miss Universo en tres ocasiones anteriores: 1972, 2001 y 2002. La realización de esta edición número 75 representa un impulso significativo para la economía local, ya que genera actividad comercial y laboral directa e indirecta. La Compañía de Turismo de Puerto Rico ya ha iniciado estrategias para promocionar los atractivos naturales y turísticos del archipiélago ante una audiencia internacional.

Como parte de estas actividades previas, la entidad llevó a 60 candidatas al Parque Forestal La Marquesa, ubicado en Guaynabo. La gobernadora Jennifer González declaró el año anterior que el evento generaría más de 1.100 empleos temporales. Estas iniciativas buscan maximizar el beneficio económico para la isla mientras se muestra su infraestructura turística al mundo.

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Participación colombiana y sistema de votación

María Alejandra López Pérez, una pereirana de 32 años, es la Miss Universo 2026 que representa a Colombia en esta edición internacional. La nueva reina suma más de una década de experiencia en concursos de belleza y es ingeniera industrial. Cabe recordar que María Alejandra representó a Colombia en Miss Mundo en 2015 después de haber sido participante en Señorita Colombia.

Los seguidores del concurso pueden apoyar a sus representantes favoritas mediante la votación oficial en el portal Miss Universo. La candidata que obtenga la mayor cantidad de votos del público asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas, de acuerdo con la información divulgada por la organización. La edición reunirá a representantes de diferentes países y culturas en Puerto Rico, donde la expectativa estará centrada en conocer quién se llevará la corona el próximo 24 de noviembre.