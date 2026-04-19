Misteriosa Muerte en Carrizal: Mujer Asesinada en Plena Vía Pública

Una mujer no identificada fue víctima de un violento ataque sicarial en el barrio Carrizal de Barranquilla. Los agresores huyeron en motocicletas, dejando a la víctima mortalmente herida. Las autoridades investigan los hechos y buscan esclarecer la identidad y el móvil del crimen.

Un velo de misterio rodea el trágico fallecimiento de una mujer que perdió la vida la mañana del sábado 18 de abril en el barrio Carrizal , al suroccidente de Barranquilla .

La víctima, cuya identidad aún permanece desconocida para las autoridades, llegó al lugar de los hechos a bordo de una motocicleta, como parrillera, junto a un sujeto. El suceso tuvo lugar en la intersección de la calle 2B con carrera 51B, en una zona conocida por los locales como la Loma del Zamba.

Según relatos de testigos presenciales a los investigadores de la Sijin de la Policía Nacional, la mujer se desplazaba en una motocicleta de color negro, precedida o acompañada por otros dos individuos que se movilizaban en otra motocicleta. Al llegar al punto específico, el conductor de la motocicleta en la que viajaba la mujer le indicó que descendiera. Una vez en tierra, el individuo, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole heridas fatales.

Inmediatamente después del ataque, los tres individuos, a bordo de las dos motocicletas, emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando a la mujer tendida en la vía pública.

La rápida reacción de los vecinos del sector fue crucial; alertaron a la Policía del cuadrante, quienes acudieron al lugar y, en colaboración con los residentes, trasladaron a la mujer a la Clínica San Ignacio en la capital del Atlántico. Lamentablemente, los profesionales de la salud confirmaron que la víctima ingresó sin signos vitales, como consecuencia directa de los múltiples impactos de bala que recibió en su cuerpo.

Las heridas se concentran en varias zonas, incluyendo una lesión cerca del oído derecho, así como otras en la región supramamaria derecha e izquierda, dos en la región infraescapular izquierda, una en la región infraescapular derecha y una en la región dorsal media.

Las autoridades han iniciado una primera línea de investigación que sugiere que la mujer, de aproximadamente 1 metro con 55 centímetros de estatura, pudo haber sido llevada intencionalmente al lugar por los mismos sujetos que luego le arrebataron la vida. Al momento de los hechos, vestía un suéter blanco, jean azul, zapatillas deportivas negras con blanco y portaba una cartera de color rosado. Su contextura es media y su tez trigueña.

Se espera que los exámenes forenses que se lleven a cabo en el Instituto de Medicina Legal sean fundamentales para poder determinar la identidad completa y el origen de esta mujer, sobre quien los vecinos del barrio Carrizal han manifestado que no residía en el sector.

Este caso representa un grave atentado contra la seguridad ciudadana y subraya la necesidad de intensificar las labores de investigación para dar con los responsables y esclarecer las motivaciones detrás de este brutal crimen. La comunidad espera respuestas y justicia para la víctima, cuya vida fue truncada de manera violenta en medio de circunstancias aún por desentrañar por completo, mientras la Policía intensifica la búsqueda de los perpetradores y recopila más información que permita reconstruir los hechos y capturar a los responsables





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