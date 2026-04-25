Modernización del Aeropuerto Rafael Núñez: Implementado Plan de Tráfico por Obras en la Fachada

Oinac implementa un Plan de Manejo de Tráfico autorizado por la Alcaldía de Cartagena para facilitar las obras de ampliación de la fachada del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. El proyecto busca aumentar la capacidad de la terminal a 11 millones de pasajeros anuales con una inversión de $1,4 billones.

La modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en Cartagena avanza con la implementación de un Plan de Manejo de Tráfico diseñado para facilitar las obras de ampliación de su fachada.

Este plan, ya autorizado por la Alcaldía de Cartagena a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), implica modificaciones en la circulación vehicular, incluyendo cierres de carriles y desvíos estratégicos. La Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (Oinac) ha puesto en marcha este plan con el objetivo de minimizar las interrupciones durante la ejecución de las obras y garantizar la seguridad de todos los usuarios del aeropuerto, incluyendo pasajeros, trabajadores y visitantes.

El cierre temporal de los dos carriles del costado derecho de la calle 70 es la primera fase de este plan, permitiendo el inicio de las intervenciones necesarias para el desplazamiento de la fachada de la terminal aérea. Para mitigar el impacto de este cierre, se han realizado ajustes en la calle 70a, habilitando dos carriles adicionales para el flujo de vehículos particulares y facilitando el desembarque de pasajeros.

Se ha asegurado la continuidad del servicio de taxis y se ha dispuesto la presencia de auxiliares de tránsito para guiar tanto a los conductores como a los peatones, optimizando la circulación y previniendo congestiones. Oinac anticipa el inicio de las obras en la fachada en las próximas semanas, implementando un enfoque progresivo para minimizar las molestias durante las operaciones diarias del aeropuerto.

El proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez representa una inversión significativa de $1,4 billones de pesos colombianos. Esta inversión ambiciosa tiene como objetivo principal aumentar la capacidad de atención de la terminal aérea, elevándola de los actuales 7 millones de pasajeros anuales a 11 millones. La ampliación no se limita a un simple incremento de espacio; implica una transformación integral de la infraestructura aeroportuaria.

Se contempla la expansión de la terminal de pasajeros existente, pasando de los 25.000 metros cuadrados actuales a 44.000 metros cuadrados, lo que permitirá una mayor comodidad y eficiencia en el flujo de pasajeros. Además de la ampliación de la terminal, se planea la construcción de una nueva terminal internacional, diseñada para atender las crecientes demandas del tráfico aéreo internacional.

La plataforma principal también se expandirá en 15.000 metros cuadrados, proporcionando espacio adicional para el estacionamiento de aeronaves y las operaciones de tierra. Se realizarán mejoras sustanciales en las salas de espera, creando ambientes más confortables y funcionales para los pasajeros. La construcción de una calle de rodaje adicional optimizará el movimiento de las aeronaves en tierra, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa.

En resumen, el proyecto abarca una modernización completa de la infraestructura del aeropuerto, desde la terminal de pasajeros hasta la plataforma y las calles de rodaje. La planificación detallada y la coordinación con las autoridades locales son elementos clave para el éxito de este proyecto.

La aprobación del Plan de Manejo de Tráfico por parte de la Alcaldía de Cartagena y el DATT demuestran el compromiso de las autoridades con la modernización del aeropuerto y su impacto positivo en la ciudad. Juan Sebastián Camargo, gerente de Diseño, Construcción y Transferencia del Aeropuerto de Cartagena, ha enfatizado la importancia de las medidas de mitigación implementadas para minimizar las afectaciones a los usuarios durante las obras.

La habilitación de carriles adicionales en la calle 70a y la presencia de auxiliares de tránsito son ejemplos de estas medidas. Oinac se compromete a mantener informada a la comunidad sobre el avance de las obras y cualquier modificación en el Plan de Manejo de Tráfico. La transparencia y la comunicación efectiva son fundamentales para garantizar la colaboración de todos los actores involucrados.

El proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez no solo beneficiará a los viajeros, sino que también impulsará el desarrollo económico y turístico de la región de Cartagena. Al aumentar la capacidad de atención de pasajeros y mejorar la infraestructura aeroportuaria, el aeropuerto se convertirá en un importante centro de conexión para el Caribe colombiano y un motor de crecimiento para la economía local.

La inversión de $1,4 billones es una apuesta por el futuro de Cartagena y su posición como un destino turístico y comercial de primer nivel





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