Modernización Histórica de la Universidad del Atlántico: Inversión Millonaria Transforma la Infraestructura Educativa

La Gobernación del Atlántico impulsa un proyecto de infraestructura sin precedentes con una inversión superior a los 189 mil millones de pesos para la modernización de las cuatro sedes de la Universidad del Atlántico, incluyendo escenarios deportivos y culturales. Las obras abarcan desde la renovación de la sede Centro con un nuevo edificio de posgrados y rediseño urbano, hasta la ampliación del Coliseo Chelo de Castro y mejoras en sedes municipales. Este plan busca consolidar a la institución como un centro de formación de alto nivel con infraestructura moderna y mayor cobertura.

La Gobernación del Atlántico ha lanzado un ambicioso plan de mejoramiento de la Universidad del Atlántico, con una inversión que supera los 189 mil millones de pesos. Este proyecto integral abarca la modernización de las cuatro sedes de la institución, así como la renovación de sus espacios deportivos y culturales.

El gobernador Eduardo Verano calificó esta iniciativa como una de las mayores apuestas en infraestructura educativa en la historia de la universidad, financiada con recursos de regalías y de la estampilla Pro Ciudadela. Uno de los pilares de este plan es la revitalización de la sede Centro, ubicada en la carrera 43 entre calles 50 y 51. Esta intervención se desarrollará en dos fases. La primera etapa se centra en la modernización del edificio Santo Domingo, adaptándolo a las normativas de sismoresistencia, y la construcción de un nuevo edificio sobre la calle 51. Este proyecto integral incluye un rediseño urbano que incorpora zonas verdes, cafeterías y parqueaderos subterráneos, buscando optimizar la movilidad dentro del campus. La inversión aproximada para esta sede asciende a más de 65 mil millones de pesos, provenientes de la estampilla Pro Ciudadela. Como parte de la segunda etapa, destaca la construcción de un nuevo edificio de posgrados. Esta imponente estructura de ocho pisos contará con una inversión de 60.857 millones de pesos y se estima un plazo de entrega de 20 meses. Este espacio será dedicado a los estudios de posgrado y de idiomas, con el objetivo de fortalecer la oferta académica avanzada de la Universidad del Atlántico y posicionarla como un centro de formación de alto nivel. El gobernador Verano explicó que la demolición de la antigua infraestructura de posgrados fue necesaria al no cumplir con las vigentes normas antisísmicas. A pesar de sus intentos por preservar la estructura anterior, la necesidad de cumplir con los estándares arquitectónicos modernos y de seguridad prevaleció, dando paso a esta importante reforma. Además de la sede Centro, el plan contempla importantes obras en la sede norte. Estas incluyen la construcción de nuevas aulas, la ampliación del Coliseo Chelo de Castro, la modernización del sistema eléctrico y la adecuación de la pista atlética. La inversión en esta sede se estima en aproximadamente 9.200 millones de pesos para la construcción de un nuevo bloque de aulas complementarias y la ampliación del coliseo. Según Oscar Pantoja, Secretario de la Junta Ciudadela Universitaria, este nuevo edificio de dos pisos albergará 15 aulas para el programa de educación física, así como salas especializadas de danza, informática y psicomotricidad, un laboratorio biomecánico, un auditorio y espacios de gimnasio para prácticas académicas. De manera complementaria, se está realizando la modernización y subterranización del sistema eléctrico para mejorar la seguridad y el impacto visual del cableado en el campus. La iluminación de la cancha y la pista atlética permitirá su uso nocturno, ampliando la oferta deportiva. El alcance del plan se extiende a las sedes de Sabanalarga y Suan, buscando ampliar la cobertura y el impacto territorial de la institución. En estas sedes municipales se invierten más de 6 mil millones de pesos en la construcción de pórticos de acceso, cerramientos e iluminación, garantizando así la seguridad de estas instalaciones. También se incluyen en este paquete de inversiones la culminación de las obras de restauración de la sede de Bellas Artes y del Museo Arqueológico, con un costo superior a los 40 mil millones de pesos. El gobernador Verano enfatizó que estas obras dotarán a la Universidad del Atlántico de una infraestructura de primer nivel, sumándose a los avances logrados en administraciones anteriores. Estas inversiones han sido cruciales para expandir significativamente la capacidad de la universidad, que ha pasado de 8 mil a cerca de 27 mil estudiantes. Con esta modernización, la Universidad del Atlántico se consolida como una institución con infraestructura moderna, mayor cobertura y condiciones óptimas para la formación académica en el Caribe colombiano, proyectándose como un referente en el desarrollo educativo de la región. El mandatario destacó que la integración del edificio Santo Domingo con el desarrollo urbanístico tipo parque y la cafetería externa en la sede Centro, articulándose con el edificio administrativo como acceso principal, mejorará la experiencia de toda la comunidad universitaria





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Universidad Del Atlántico Infraestructura Educativa Gobernación Del Atlántico Mejoramiento Inversión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drogan a cuatro conductores para robarles en Atlántico; casos ocurrieron en menos de 24 horasComunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, con especialización en Comunicación para el Desarrollo Social. Cuenta con 10 años de experiencia en la producción de contenidos noticiosos para prensa, radio y TV.

Read more »

Pareja asesinada en Galapa, Atlántico; víctima sería integrante de 'los Pepes'Una pareja fue asesinada dentro de su vivienda en la urbanización Mundo Feliz, en Galapa, Atlántico. Las víctimas, Sharith Paola Martínez Galvis, de 19 años, y Keivin Eliécer Orozco Orozco, de 28, fueron atacadas por sujetos armados. Se investiga si Orozco era integrante de la banda delincuencial 'los Pepes'.

Read more »

Con plantón en Soledad, maestros del Atlántico exigen mejoras en salud y garantías laboralesEste jueves, las clases retornarán con normalidad a todos los colegios oficiales del Atlántico y todo el territorio nacional.

Read more »

Liga de Béisbol del Atlántico socializa con municipios el inicio de los torneos departamentalesEn el encuentro participaron representantes de las secretarías de Deporte de varios municipios, así como de Indeportes Atlántico.

Read more »

MinDefensa liderará Consejo de Seguridad en Baranoa, Atlántico: 18 alcaldes estarán presentesSeñal Caracol Radio AM de Bogotá

Read more »

En 20 meses culminarían obras en la sede Centro de la Universidad del AtlánticoEl gobernador Eduardo Verano indicó que el proceso de demolición de la antigua edificación se encuentra en su etapa final. En otras sedes también se realizarán intervenciones.

Read more »