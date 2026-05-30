MOE advierte riesgos electorales y habilita canales de denuncia para ciudadanos

La Misión de Observación Electoral reporta 449 irregularidades en 22 departamentos y llama a la ciudadanía a reportar anomalías a través de su portal y línea telefónica, ante riesgos de control territorial y presión a votantes.

El subdirector de la Misión de Observación Electoral ( MOE ), Frey Alejandro Muñoz, entregó distintos canales de denuncia para que los ciudadanos reporten posibles irregularidades durante el cierre electoral .

Advirtió que existen riesgos para campañas y votantes, especialmente en municipios con alertas por control territorial de grupos armados.

"Los ciudadanos no sienten confianza", afirmó, señalando que la falta de seguridad puede derivar en restricciones a la movilidad y presiones sobre los votantes para que favorezcan a determinadas candidaturas. Muñoz destacó la importancia del acompañamiento institucional en los puestos de votación, indicando que en algunas zonas el Ejército apoya las labores de seguridad debido al orden público.

Además, subrayó que la organización electoral cuenta con mecanismos de verificación, como la publicación de actas y la transmisión rápida de datos, lo que permite a los partidos políticos revisar resultados y presentar reclamaciones. La MOE reportó 449 irregularidades en 22 departamentos y pidió responsabilidad a los partidos en la entrega de avales.

Muñoz explicó que el portal de reporte de irregularidades electorales permite registrar situaciones que afecten la transparencia del proceso, como presiones al votante o problemas en los puestos de votación. Invitó a la ciudadanía a utilizar este canal, así como la línea telefónica habilitada, para reportar cualquier anomalía.

Hasta el momento, no se han recibido reportes directos sobre constreñimiento por parte de grupos armados a través de estos medios, y la información conocida proviene principalmente de reportes de medios de comunicación.

"Está abierto ahí la posibilidad que se comente algún tipo de irregularidad", reiteró, insistiendo en la participación activa de los ciudadanos en el control electoral. El funcionario destacó la coordinación con la Registraduría Nacional y organismos de control para supervisar la jornada electoral.

"Esperamos que la jornada transcurra en normalidad", concluyó, señalando que el acompañamiento institucional y ciudadano es clave para el seguimiento de las elecciones en todo el territorio nacional. La MOE continuará monitoreando el proceso y alertando sobre posibles riesgos, con el objetivo de garantizar elecciones transparentes y seguras





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