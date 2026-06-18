MOE alerta sobre 40 reportes de presión laboral para coaccionar el voto en Colombia

La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que ha recibido cuarenta reportes a nivel nacional de posibles casos de presión en entornos laborales para influir en las decisiones políticas de los trabajadores antes de la segunda vuelta. La organización identificó cuatro modalidades: amenazas de despido, obstaculización de permisos para votar, incentivos indebidos y proselitismo impositivo. Recuerda que estas prácticas son delito y llama a denunciar.

La Misión de Observación Electoral ( MOE ) ha emitido una alerta crítica tras recibir cuarenta reportes a escala nacional sobre posibles casos de presión en entornos laborales destinados a coaccionar el voto de trabajadores y empleados públicos antes de la segunda vuelta electoral.

Estos reportes, sistematizados por las coordinaciones regionales de la MOE en Bogotá y Antioquia, evidencian un patrón preocupante de utilización indebida de la relación de subordinación laboral, tanto en el sector privado como en el público, con el fin de influir en las decisiones políticas del electorado. Aunque los casos deben ser investigados por las autoridades competentes, la organización consideró urgente dar a conocer esta información para prevenir la comisión de delitos electorales en las horas previas a la apertura de las urnas.

La coordinadora de la MOE Bogotá, Aura Rodriguez, afirmó que la misión rechaza categóricamente cualquier actuación que busque condicionar, limitar o interferir en la voluntad electoral de la ciudadanía, recordando que las convicciones políticas son un derecho que entra intacto al cubículo de votación y que la subordinación laboral no otorga a empleadores ni a superiores jerárquicos facultad alguna para intervenir en ellas. El análisis de las denuncias ciudadanas permitió identificar cuatro modalidades principales de presión que atentan contra la transparencia electoral.

La primera consiste en amenazas de despidos y discursos del miedo, donde en el sector privado se advierte sobre la pérdida masiva de puestos o cierres de empresas si gana determinado candidato, mientras que en el sector público las presiones se asocian a la no renovación de contratos de prestación de servicios o remociones de cargos, conductas que constituyen el delito de constreñimiento al sufragante. En segundo término, se ha registrado la obstaculización de permisos para votar, manifestada en la retención de personal o la negativa patronal a conceder las licencias obligatorias y remuneradas que contempla la legislación laboral para la jornada electoral.

En tercer lugar, aparecen los incentivos indebidos para frenar la participación, bajo la modalidad de ofertas de bonificaciones u horas extra forzadas con el único propósito de que las personas permanezcan laborando durante el horario de votación, desincentivando o impidiendo así su asistencia a las urnas. Finalmente, los reportes identificaron prácticas de proselitismo e imposición ideológica mediante el uso de instalaciones físicas para promover campañas, exigir la asistencia a mítines o imponer listas de preferencias electorales bajo la presión de la jerarquía laboral.

La normativa vigente es clara al señalar que amenazar con desmejoras salariales, traslados, despidos o la pérdida de contratos estatales con fines políticos constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales, acoso laboral y una conducta penalizable. El Código Penal, mediante la Ley 599 de 2000, castiga a quien amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o extranjero habilitado para votar, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, con penas de prisión de cuatro a nueve años y multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales.

Ante este escenario, la MOE hizo un llamado enfático a empresarios, directivos, alcaldes, gobernadores y jefes de talento humano a abstenerse de estas prácticas y respetar la libertad política como un derecho ineludible. De igual forma, instó a los trabajadores y contratistas de todo el país a no callar y reportar de manera inmediata cualquier irregularidad a través de la plataforma web www.pilasconelvoto.com, la línea de WhatsApp de la MOE (315 266 1969) o ante las autoridades correspondientes a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL)





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