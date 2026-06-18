MOE alerta sobre constreñimiento electoral laboral en Colombia

La Misión de Observación Electoral (MOE) denuncia presiones laborales en sectores público y privado que condicionan el trabajo al voto, con advertencias sobre cierres de empresas y no renovación de contratos. Recalcó la importancia de proteger la libertad política como deber ético y facilitó canales para reportar irregularidades.

La Misión de Observación Electoral ( MOE ) advirtió sobre comportamientos de constreñimiento electoral en el contexto colombiano, señalando que el derecho al trabajo no puede ser condicionado por el ejercicio de la democracia.

En el sector privado, la organización documenta prácticas como advertencias a los trabajadores que vinculan la victoria de un candidato con el posible cierre de empresas, mientras que en el sector público se identifican presiones relacionadas con la no renovación de contratos de prestación de servicios. Aura Rodríguez, representante de la MOE Bogotá, enfatizó que los jefes de talento humano de las entidades estatales deben abstenerse de realizar cualquier acción que restrinja el libre ejercicio del sufragio de los empleados y sus familias, recordando que el respeto por la libertad política constituye un deber ético ineludible.

La MOE hizo un llamado a la población para que reporte estos comportamientos ilegales, ofreciendo canales como una plataforma en línea y una línea de WhatsApp (315-266-1969), además de las vías judiciales ordinarias





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