MOE denuncia vacíos en implementación de Ley 2453 de 2025 para proteger a mujeres en política

La Misión de Observación Electoral revela que la Ley 2453 de 2025 carece de balance institucional efectivo antes de las elecciones de 2027.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha emitido una advertencia crítica sobre la falta de un balance institucional efectivo que permita evaluar el impacto de la Ley 2453 de 2025. Esta normativa, diseñada para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en la política, se aplicó por primera vez en las elecciones de 2025 y en las elecciones nacionales de 2026. A pesar de estos esfuerzos iniciales, la organización ha constatado que no existen mecanismos claros que informen sobre el éxito o los fallos de su implementación.

Falta de balance institucional para la Ley 2453

La MOE detalló que, al día de la fecha, no se cuenta con una evaluación oficial que permita conocer cómo se implementaron las disposiciones de la Ley 2453 de 2025. Esta ausencia de datos impide identificar las dificultades específicas que enfrentaron las autoridades responsables durante los procesos electorales recientes. Asimismo, se desconocen los aspectos críticos que requieren fortalecerse de cara a los próximos comicios regionales y locales programados para el año 2027. Esta falta de información representa un obstáculo significativo para garantizar entornos electorales más seguros para las candidatas.

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Instalación de la Subcomisión de Vigilancia

El 9 de julio de 2026 se instaló y sesionó por primera vez la Subcomisión de Vigilancia, Control y Seguimiento de la Violencia Contra la Mujer en la Política. Esta instancia fue creada mediante el Decreto 0580 de 2026 como el órgano encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley Estatutaria 2453 de 2025. Durante esta sesión inaugural, la Misión de Observación Electoral presentó un conjunto de recomendaciones detalladas. Estas sugerencias se centraron en el alcance de la subcomisión, sus reglas de funcionamiento y los asuntos prioritarios que debía abordar para asegurar la eficacia de su mandato.

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Problemas técnicos y reportes en Sivigem

Durante la primera sesión de la Subcomisión se informó que el Sistema de Vigilancia, Seguimiento y Gestión de Casos de VCMP, conocido como Sivigem, registraba 21 episodios de violencia. Es importante destacar que todos estos casos fueron reportados exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación. Por otra parte, otras entidades clave como la Defensoría del Pueblo señalaron la existencia de problemas técnicos que impedían el ingreso de información en la plataforma. Aunque en esa sesión se acordó realizar, a finales de agosto, espacios técnicos individuales con las entidades para abordar esta situación, la MOE desconoce si dichos encuentros se llevaron a cabo y cuáles fueron sus resultados.

Recomendaciones clave para las elecciones 2027

Ante este panorama desafiante y con miras a las elecciones de autoridades locales de 2027, la MOE recomienda que la Subcomisión examine, en los próximos meses, cómo se aplicó la Ley durante los comicios nacionales de 2026. Este análisis tendrá como propósito identificar avances, vacíos legales y oportunidades de mejora. El objetivo final es fortalecer la respuesta institucional para proteger la participación política femenina. La implementación rigurosa de estas recomendaciones será esencial para mitigar los riesgos de violencia y garantizar la integridad del proceso electoral futuro.