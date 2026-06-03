MOE desmiente versiones de Petro sobre supuesto ingreso ilegal de cédulas

La Misión de Observación Electoral presentó un balance detallado que desmiente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto ingreso ilegal de 885.409 cédulas, aclarando que el censo electoral se cerró de forma transparente y que los datos son consistentes con la participación registrada.

La Misión de Observación Electoral ( MOE ) de Colombia presentó un balance detallado que desmiente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto ingreso ilegal de 885.409 cédulas al censo electoral .

El informe, con corte al preconteo del 31 de mayo y analizado el 1 de junio, expone con datos técnicos la transparencia del proceso electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. La organización aclaró que el censo electoral definitivo se cerró el 30 de abril de 2026 de forma transparente, con un total de 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar. Esta cifra es consistente con el 57,88% de participación nacional registrado en las urnas, que equivale a 23.978.304 sufragantes.

Los 885.400 registros adicionales con códigos especiales corresponden a una proyección técnica de colombianos en el exterior, necesaria para habilitar las votaciones de lunes a sábado en los consulados. La MOE descartó cualquier tipo de alteración o inflación artificial del potencial de votantes, desmontando la narrativa presidencial. En cuanto a los puestos de votación, la MOE explicó que el país contó con 13.742 puestos autorizados.

La confusión sobre 696 nuevos puestos obedece a un cálculo matemático simple: los 116 puestos consulares que atienden de lunes a sábado, multiplicados por los 6 días de la jornada exterior, arrojan dicha cifra. Asimismo, se registraron 122.020 mesas de votación en total, distribuidas así: 120.527 de la división política nacional, 1.489 en el exterior, 2 por fallos de tutela en centros transitorios y 2 de protocolo en el Congreso.

El comportamiento de las mesas que no registraron sufragios para ciertas fórmulas fue calificado como normal por la MOE, respondiendo a la tendencia matemática donde a mayor caudal de votos de un candidato, menor es su volumen de mesas en cero. En el exterior, el límite legal es de hasta 700 electores por mesa, lo que explica la alta afluencia. En Colombia no se superó el tope de 360 electores, salvo en los puestos censo autorizados excepcionalmente.

Con este contundente reporte técnico, sumado al respaldo previo de misiones internacionales de observación electoral, la MOE reafirma que el sistema electoral colombiano demuestra un blindaje institucional sólido. Esto garantiza plenas garantías y transparencia de cara al balotaje, desestimando cualquier duda sobre la legitimidad del proceso





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