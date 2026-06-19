MOE desplegará 2.638 observadores en segunda vuelta tras más de mil reportes por posibles irregularidades

La Misión de Observación Electoral (MOE) anunció el despliegue de 2.638 observadores para la segunda vuelta presidencial, tras recibir más de mil reportes sobre posibles irregularidades en la primera vuelta, entre ellos propaganda electoral indebida y uso de recursos públicos con fines políticos. La organización enfatizó la necesidad de garantir una jornada segura, digna y sin discriminación, con enfoque diferencial para poblaciones diversas. Los observadores, de 23 nacionalidades, cubrirán Bogotá y nueve departamentos.

La Misión de Observación Electoral ( MOE ) desplegará un total de 2.638 observadores en la segunda vuelta presidencial, luego de recibir más de mil reportes relacionados con posibles irregularidades durante la primera vuelta.

Este despliegue responde a la alta probabilidad de riesgo identificada en los análisis de la organización sobre diversas regiones del país. El equipo de la MOE, compuesto por 147 personas de 23 nacionalidades distintas, se distribuirá en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Nariño, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Según Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, este nivel de cobertura solo es posible gracias a la capacidad organizativa de las coordinaciones regionales y a la dedicación de las personas observadoras, quienes han persistido en esta tarea durante 20 años, con el compromiso de la sociedad civil. Los reportes recibidos desde el término de la primera vuelta presidencial suman más de mil, y se centran principalmente en posibles irregularidades.

De estos, 25 reportes (el 29 por ciento) están relacionados con la difusión de propaganda electoral y posibles campañas de desinformación dirigidas a la ciudadanía. Además, existen alertas asociadas a presuntas participaciones indebidas en política por parte de servidores públicos y al supuesto uso de recursos o cargos institucionales con fines electorales.

La MOE ha hecho un llamado a las autoridades electorales y a los votantes para que la jornada electoral sea un espacio seguro, digno y libre de discriminación para todas las personas, incluyendo a aquellas con expresiones de género diversas, con especial atención en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. Observar con un enfoque diferencial permite medir con exactitud los avances y rezagos en accesibilidad e igualdad real en los puestos de votación.

Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, destacó la importancia de estos reportes para reinforces el compromiso con la democracia y la transparencia. La organización invita a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral y a fortalecer, a través del voto, dicho compromiso. Para informar sobre posibles irregularidades, la MOE dispone de su página web y una línea deWhatsApp 3152661969.

Este esfuerzo de observación busca garantizar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de equidad y legalidad, respondiendo a las preocupaciones expresadas por la sociedad civil y los medios de comunicación. La MOE reitera su agradecimiento a las personas observadoras por su labor fundamental en la construcción de una democracia más transparente e inclusiva





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