Mogging, Palabra del Año 2026 según el Collins English Dictionary

Collins English Dictionary eligió mogging como Palabra del Año 2026 tras un crecimiento del 210 % en su uso, impulsado por las generaciones Z y Alfa.

El Collins English Dictionary coronó la expresión 'mogging' como la Palabra del Año 2026, tras registrar un crecimiento del 210 % en su uso durante el año. El término, popularizado por las generaciones Z y Alfa, describe la acción de eclipsar, superar o dejar en un segundo plano a una persona, objeto o situación. La decisión fue anunciada por el diccionario británico, que desde 2013 elabora una lista anual para reflejar los cambios del inglés contemporáneo.

Según informaron agencias internacionales como AP, la selección se basó en una base de datos de 27.000 millones de palabras recolectadas en medios de comunicación, publicaciones digitales y redes sociales. El análisis permitió identificar la expansión del término en distintos espacios de comunicación cotidiana.

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Origen de la palabra mogging y su evolución

El término tiene su raíz en AMOG, sigla en inglés de 'Alpha Male of the Group', que significa el macho alfa del grupo. Esta expresión se difundió originalmente en foros de culturismo, según detalla el medio Euronews.

Con el tiempo, el concepto se vinculó con la llamada manosfera, un conjunto de espacios en internet asociados a discursos sobre masculinidad y posturas antifeministas. En esos entornos, la palabra funcionaba como una competencia explícita por la supremacía física o social.

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Cómo la generación Z transformó el significado

Las nuevas generaciones resignificaron el término y hoy predomina su uso humorístico. En plataformas digitales y conversaciones cotidianas, se emplea en bromas sobre la apariencia, la moda o las habilidades de una persona.

Por ejemplo, si alguien afirma que una persona está 'mogging' al resto en una reunión, quiere decir que sobresale de manera evidente. La palabra se utiliza como sustantivo y ha dado origen a variantes como 'stylemogging', aplicada a imponerse mediante la vestimenta, y 'carmogging', referida a vehículos.

También aparece la variante 'lifemogging', utilizada para describir la exhibición de una vida más exitosa. Estas derivaciones muestran cómo los jóvenes adaptan el idioma a sus propias formas de humor e identidad.

Lectura de Collins y otras expresiones de la lista

El director general de Collins Dictionary, Alex Beecroft, señaló que el caso demuestra cómo los jóvenes transforman el idioma. Según sus palabras, la generación Z y la generación Alfa adoptaron una palabra y la convirtieron en jerga humorística.

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La lista anual también incorporó expresiones ligadas a tensiones globales. Entre ellas figuran 'P(doom)', sobre el riesgo de colapso por inteligencia artificial; 'firewaves', para referirse a incendios forestales urbanos sucesivos; y 'ghost jobs', empleada para nombrar vacantes laborales falsas publicadas sin intención real de contratación.