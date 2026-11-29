La estrategia Mompox Inteligente, Digital y Conectado obtuvo dos premios internacionales por cerrar brechas digitales y potenciar el turismo mediante tecnología.

El municipio histórico de Mompox en el departamento de Bolívar ha consolidado su estatus como un referente nacional en la integración de la tecnología con la preservación cultural. Este modelo innovador, conocido como Mompox Inteligente, Digital y Conectado, ha sido impulsado conjuntamente por la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La iniciativa busca transformar la realidad local combinando la riqueza patrimonial del territorio con herramientas digitales avanzadas.

Reconocimientos Internacionales por Innovación

Los resultados tangibles de este proyecto han sido validados por el sector público y privado, obteniendo el reconocimiento de Mejor Iniciativa del Sector Público en los Premios Iniciativas de Ciudades e Innovación. Esta distinción se entregó en la séptima edición de Expo-I celebrada en Bogotá durante el año 2025. Además, la misma estrategia fue galardonada en la categoría de Ciudad Emergente en los Smart City Innovator Awards, otorgados durante el Congreso Internacional de las TIC (Andicom) en Cartagena ese mismo año. Ambos premios resaltaron la capacidad del modelo para implementar estrategias de transformación digital en un entorno con fuerte identidad histórica.

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Ecosistema Digital y Conectividad Rural

La Secretaría de las TIC de la Gobernación de Bolívar detalló que la primera fase del proyecto requirió una inversión aproximada de $27.325 millones de pesos. Esta asignación permitió instalar una infraestructura robusta que incluye 20 puntos de videovigilancia, 14 zonas WiFi gratuitas y 12 nodos de conectividad rural. También se establecieron seis puntos inteligentes, cuatro estaciones de monitoreo ambiental, un centro de control y un drone dedicado al monitoreo territorial. La inversión facilitó la transmisión de datos en tiempo real y la implementación de la plataforma móvil Mompox Inteligente.

Impacto Social y Programas Educativos

La estrategia no se limitó a la infraestructura, sino que incluyó un profundo componente de apropiación digital y participación comunitaria. Se desarrollaron 10 murales inteligentes con realidad aumentada con el apoyo de artistas locales del territorio. Estos logros generaron más de 175 mil usuarios conectados al ecosistema digital y certificaron a más de 2 mil habitantes en cursos de capacitación. La secretaría reportó que 1.179 ciudadanos participaron en 69 talleres de sensibilización, mientras que se ejecutaron 196 vuelos de drone para la gestión territorial.

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Expansión hacia la Segunda Fase

Tras consolidar el ecosistema inicial, la segunda fase de Mompox Inteligente, Digital y Conectado busca extender la conectividad y fortalecer las capacidades tecnológicas del municipio. Esta etapa incluyó la instalación del servicio de internet comunitario en 12 corregimientos, conectando a 2.086 hogares rurales. Se implementaron dos Colmenas Digitales en las instituciones educativas de Tierra Firme y La Rinconada, espacios diseñados con 20 estaciones de trabajo con computadores de última generación y 20 kits de robótica para la formación práctica.

Digitalización Administrativa y Futuro

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Gobernación de Bolívar han alineado el proyecto con las estrategias nacionales de Gobierno Digital. Dentro de esta segunda fase, se están implementando procesos de digitalización administrativa y gestión de datos para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El objetivo final es fortalecer la transparencia institucional y asegurar que Mompox continúe siendo un modelo sostenible de desarrollo tecnológico en Colombia.